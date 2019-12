Economia circolare sotto l’albero

È un concetto che diventerà sempre più di pratica comune. È quello dell’economia circolare. Anche se sta già apparendo in diverse situazioni, è bene partire dalla sua definizione per gettare basi solide alla sua applicazione. Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation economia circolare “è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”.

L’economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. Verrebbe da dire che i nostri avi la esercitavano quotidianamente senza però utilizzare questa definizione e quindi senza una vera consapevolezza: per necessità vivevano al motto ‘nulla va sprecato’ e, poi, anche che ‘tutto si aggiusta e tutto si riutilizza’. Evidentemente da diverse generazioni questi principi di buon senso sono stati dimenticati e il modello di consumo è diventato consumismo (anche nei sentimenti, Pasolini docet).

Oggi, però, che la Natura ha iniziato a darci dei segnali forti e chiari sul fatto che le risorse sono esauribili e che qualsiasi attività dell’uomo ha un impatto sugli equilibri generati nel corso di milioni di anni, la coscienza collettiva si sta risvegliando. Non si tratta soltanto di scendere in piazza in occasione dei ‘Fridays for Future’, ma pian piano ognuno di noi ha quotidianamente l’opportunità di modificare le proprie abitudini per dare un proprio contributo, ancorché piccolo, a limitare i danni, sperando che non si tratti solo di un rallentamento della degenerazione ma che si giunga prima o poi (meglio prima) a un’inversione di rotta.

E anche il sistema industriale, per lo meno quello più avanzano, ha capito che il futuro appartiene alle tecnologie meno impattanti. Micro-innovazioni, in attesa di grandi rivoluzioni, stanno sommandosi a ogni rinnovo di prodotto e lancio di modello. Si può fare di più? Si deve fare di più.

Così, essendo in pieno Avvento e approssimandosi ormai alla notte di Natale, ecco un suggerimento – del tutto autocelebrativo – per esercitare in casa nostra l’economia circolare. Un suggerimento che, quest’anno, è ispirato a una moda che si è già consolidata. È quella che vuole i regali da mettere sotto l’albero impacchettati con carta da giornale. E allora prendete una delle numerose pubblicazioni della nostra testata: potete scegliere tra la più popolare carta del settimanale e quella più raffinata e lucida dei magazine (come il Life Style che state leggendo). Volendo, passato il Natale e aperti i regali potrete esercitare una volta in più l’economia circolare. Infatti, il giornale e la carta con cui è fatto, dopo la lettura e l’imballo, può avere ancora una terza vita: per accendere il caminetto, per esempio.