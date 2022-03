Edizione della rinascita per Ortogiardino

Ottimismo e voglia di ritorno alla normalità: questo è stato il sentimento che ha accomunato espositori, organizzatori e il pubblico della 41esima edizione di Ortogiardino che sarà ricordata come il grande ritorno dell’amatissima manifestazione di primavera dopo tre anni assenza forzata.

Tutto in fiera ha portato indietro l’orologio al 2019: il pubblico sereno e rilassato alla ricerca di piante, fiori e arredamento per rinnovare terrazzi e giardini, gli stand dei fioristi con le code per acquistare rose antiche, orchidee e tantissime piante di agrumi, gli assaggi nel Salone dei Sapori e nelle bancarelle del Mercato di Campagna Amica, le foto davanti ai giardini allestiti con giochi d’acqua e piante di alto fusto. Anche il numero dei visitatori finali è stato molto soddisfacente con un boom nel primo fine settimana di manifestazione e un rassicurante consolidamento durante la settimana e soprattutto. nel secondo weekend.

Soddisfazione espresse dal presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti che ha voluto complimentarsi con i collaboratori e con gli espositori che hanno contribuito al successo della manifestazione. “Ortogiardino è un punto di riferimento imprescindibile del nostro calendario fieristico e siamo sicuri anche per tanti espositori che ci seguono con fiducia e che ora hanno ritrovato un importante riscontro economico e di immagine mancato per tre anni. Avevamo preso un impegno con loro e penso che con il risultato di questa edizione lo abbiamo mantenuto”.

L’evento si è evoluto nei 41 anni della sua storia, è cresciuto e ha assunto una doppia anima di appuntamento professionale oltre che grande mostra mercato. Ortogiardino è diventato, infatti, salone di riferimento per l’architettura del paesaggio italiana e lo dimostra l’ottimo livello degli otto allestimenti verdi che hanno partecipato alla nona edizione del Festival dei Giardini, selezione che ha messo a confronto team di lavoro composti da architetti paesaggisti, agronomi e vivai nella progettazione, prima, e nella realizzazione, poi, di giardini che interpretassero al meglio il tema proposto quest’anno dalla direttrice artistica Giovanna Bellotto: “Da Viaggio A Realtà”.

Idee innovative, interpretazione del tema, conoscenza delle piante e capacità tecnica nella realizzazione dell’opera sono state valutate da una giuria tecnica composta da architetti paesaggisti, rappresentanti di AIAPP, Associazione di categoria dei progettisti del verde, e giornalisti di settore che ha assegnato il “Premio Qualità” per la migliore realizzazione al giardino “Dal Giappone... A Serranova” di Chiocchini & Partners realizzato da Azienda agricola vivai Lino Pivetta.

Il premio per il “Miglior Progetto” è stato assegnato, invece, al giardino intitolato Libertà del progettista Agr. Dott.sa Cigana Giulia, realizzatori Rusolen Garden Design. Sono state riconosciute due menzioni speciali ai giardini “Karensansui” del progettista Giuseppe Bucci realizzato da Az. Agr. vivai Lino Pivetta e “Viaggio di fine inverno….Natura tra artificio e realtà’” di Manuel Rosin realizzato da Viridis Soc. Coop.

Anche il pubblico di Ortogiardino ha detto la sua e il giardino più votato dai visitatori in questi nove giorni di manifestazione è stato Sapori d'Oriente dei progettisti Marco Fosella e Mario Predon realizzato da Il Vostro Verde di Massimiliano Segato, secondo classificato Impressioni d'Oriente ideato e realizzato da vivai Porcellato e terzo classificato Libertà della progettista Cigana Giulia, realizzatori Rusolen Garden Design.

La premiazione degli architetti progettisti e dei vivaisti realizzatori dei giardini del festival e la proclamazione del giardino più votato si è tenuta oggi in un tripudio di verde e colori e alla presenza dei vertici di Pordenone Fiere e della direttrice artistica Giovanna Bellotto.

Compagni di viaggio di prestigio hanno affiancato Pordenone Fiere per questa edizione di Ortogiardino: Intesa San Paolo e main partner dell’evento ma anche Claber, azienda leader di settore, AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio e FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, hanno deciso di legare il proprio marchio a questa edizione della manifestazione.

Il tempo di smantellare i giardini e le luci si riaccenderanno nei padiglioni su Samuexpo dal 31 marzo al 2 aprile, mentre per il grande pubblico appuntamento a Cucinare, la manifestazione dedicata all’enogastronomia di qualità, che si terrà dal 9 all’11 aprile.