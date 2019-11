Edizione record per Udine3D Forum

E’ calato il sipario sull’edizione 2019 di Udine3D Forum, la manifestazione dedicata al mondo del digital imaging, della progettazione, della grafica e stampa 3D organizzata da Confartigianato-Imprese Udine insieme a Segnoprogetto srl e sostenuta dalla Regione, che per tre giorni ha tenuto banco a palazzo di Toppo Wassermann, ospite dell’Università di Udine. Complice il ricco programma di eventi, oltre 70 in tre giorni, e la gratuità della partecipazione, voluta dall’associazione per incoraggiare il pubblico, specie quello delle piccole e piccolissime imprese.

L’edizione numero 9 dell’evento è stato da record. Lievitato nelle presenze fino a toccare la vertiginosa quota dei 1.000 partecipanti, imprenditori, tecnici, ricercatori e semplici curiosi che si sono alternati “sui banchi” dei vari workshop, convegni e laboratori. Numeri ai quali vanno aggiunte le 300 persone che hanno visitato la 3D Expo, mostra realizzata con il sostegno del Cata Artigianato Fvg che ha visto esporre 13 aziende regionali d’eccellenza nel campo delle nuove tecnologie.

“Siamo molto soddisfatti di com’è andata quest’edizione", commenta il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti. "I numeri, a conclusione della tre giorni andata in scena a palazzo di Toppo Wassermann, ci dicono che abbiamo colto nel segno e ci incoraggiano a proseguire in questa direzione offrendo al mondo delle imprese anche l’occasione di un tuffo nel mondo delle nuove tecnologie, per toccare con mano quanto di più innovativo c’è al momento in materia digitale, consapevoli che nella competizione globale continuare a innovare è fondamentale per stare sul mercato. Un grazie va ai nostri partner, in particolare alla Regione e all’Università di Udine che oltre a garantirci collaborazione scientifica ormai da anni ci ospita in una delle sue sedi”.