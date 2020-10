Educatore professionale socio-pedagogico: al via il corso di formazione

L’Università di Udine, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, ha attivato per l’anno accademico 2020/2021 la terza edizione del Corso intensivo di formazione per l’acquisizione della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico che permette, a coloro che operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, di ottenere la qualifica ai sensi della Legge 205/2017.



I posti disponibili sono 300 e verranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione. Le domande vanno presentate entro venerdì 16 ottobre esclusivamente online, accedendo al sito http://uniud.esse3.cineca.it/Home.do e seguendo le istruzioni indicate alla pagina https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/educatori/educatore-sociopedagogico, dove è pubblicato anche il manifesto degli studi con tutte le informazioni relative al Corso.



Il Corso si svolgerà indicativamente da dicembre 2020 a luglio 2021 e prevede il conseguimento di 60 crediti formativi universitari. Possono partecipare tutti coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, risultavano inquadrati nelle amministrazioni pubbliche in base a concorsi pubblici per educatori o avevano svolto l’attività di educatore da almeno tre anni, anche non continuativi, oppure i diplomati entro l’anno scolastico 2001/2002 in istituto magistrale o scuola magistrale.



Il costo del Corso comprende il pagamento della tassa amministrativa e del contributo di iscrizione, per un massimo di 716 euro. È prevista la eventuale riduzione del contributo tramite attestazione Isee ed inoltre le quote di iscrizione possono essere sostenute da soggetti terzi (enti pubblici, fondazioni, aziende, ecc.).Questa terza edizione segue di poche settimane la chiusura del secondo ciclo del corso. Complessivamente, nell'ambito dei primi due cicli del corso attivati presso l'ateneo udinese, hanno conseguito la qualifica oltre 450 corsisti.