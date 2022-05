Educazione all'Olocausto con Meeting Memories

Sul tema dell’educazione all'Olocausto l’Università di Udine mette a disposizione quattro posti riservati a insegnanti ed educatori interessati a partecipare all’evento conclusivo del progetto europeo "Meeting memories" (Meme) in programma il 25 e 26 maggio all’Ateneo friulano. Le domande di partecipazione sono aperte fino al 20 maggio.



Le candidature vanno inviate a elisa.copetti@uniud.it. Devono contenere: nome, cognome, data di nascita, luogo effettivo di residenza, email e una breve lettera motivazionale (massimo 800 caratteri). Il seminario si svolgerà in lingua inglese. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono totalmente coperte dal progetto.



Nel corso del seminario i partecipanti impareranno nuovi metodi educativi formali e informali, si scambieranno buone pratiche, svilupperanno nuovi materiali su come affrontare l'argomento nelle scuole e nel lavoro con i giovani, come cooperare e fare rete in un ambiente internazionale. L’Università di Udine, in collaborazione con Isto Nebo, è partner italiano del progetto Meme (https://kulturasjecanja.documenta.hr/en/projects/meeting-memories/).