Educazione ambientale nelle scuole con A&T 2000

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche nell’anno scolastico che è appena iniziato, sta per prendere il via il progetto di educazione ambientale dedicato alle scuole primarie e secondarie di I e II grado dei comuni serviti da A&T 2000 S.p.A., gestore del servizio rifiuti in 79 comuni del Friuli Venezia Giulia.

Anche quest’anno il mondo della scuola ha risposto con entusiasmo, tanto che si è registrato il record di classi iscritte: ben 397 tra scuole primarie e secondarie di I e II grado.

La proposta didattica, svolta in collaborazione con La Lumaca soc. coop. sociale di Modena, prevede, in continuità con l’anno scorso, la realizzazione del progetto “Green Goals 2030 – Il futuro del pianeta in gioco”, che sviluppa il tema dell’Agenda 2030, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai paesi membri dell’ONU, e che ha riscontrato un elevato coinvolgimento e apprezzamento sia da parte degli alunni che degli insegnanti.

La proposta si articola in 10 laboratori didattici tra cui scegliere, della durata di circa un’ora e mezza, da realizzare in classe o in teledidattica, differenziati per ordine scolastico e progettati per attivare l’interesse specifico di ogni fascia di età. Coding a squadre, video making, world cafè, laboratori creativi, visite agli impianti tecnologici di trattamento rifiuti sono solo alcune delle attività proposte. Inoltre, per coinvolgere in modo ancora più efficace bambini e ragazzi, la declinazione di tutti i laboratori è ispirata al mondo dei giochi, da loro ben conosciuto: gli obiettivi dell’Agenda 2030 diventano così traguardi avvincenti da raggiungere.

Nelle scuole di San Dorligo della Valle-Dolina, come di consueto, gli incontri verranno svolti in lingua italiana e slovena. Inoltre, viene utilizzata la tecnologia della realtà aumentata, che prevede la distribuzione a insegnanti, studenti e famiglie di materiali informativi attraverso cui accedere, mediante apposita app, a contenuti multimediali arricchiti.

Il progetto è consultabile sul sito greengoals2030.aet2000.it, raggiungibile anche dalla sezione in home page del sito www.aet2000.it.

Infine, per coinvolgere ancora di più gli alunni, le classi iscritte potranno partecipare al concorso a premi “Trivial Time 2030”, una sfida-quiz interattiva tra classi, differenziata per ordine scolastico, sempre sui temi dell’Agenda 2030.

Il Presidente di A&T 2000 Alberto Rigotto esprime soddisfazione per la partecipazione sempre numerosa delle scuole: "Siamo felici della risposta entusiasta ricevuta da parte degli insegnanti e degli alunni che partecipano ai nostri progetti con impegno e sincero interesse verso l’ambiente. A&T 2000 continua ad investire nell’educazione ambientale delle nuove generazioni perché siamo convinti che il loro coinvolgimento ed entusiasmo sia fondamentale per un futuro all’insegna della sostenibilità".