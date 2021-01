Educazione digitale per 600 insegnanti del Fvg

In appena tre mesi dal suo lancio, la piattaforma on line per l’Educazione civica e la Cittadinanza digitale, Civix.fvg.it, realizzata e curata nei contenuti dall’Associazione MEC, con il sostegno della Fondazione Friuli e della Regione FVG, raggiunge il traguardo dei 600 insegnanti registrati. Sono state oltre 4.600 le visite al sito, oltre 40mila le pagine visualizzate. In media per ogni webinar di formazione sono stati 120 i partecipanti live e 210 le visualizzazioni successive. Formazioni che riprenderanno mercoledì 13 alle 17.30 e mercoledì 21 gennaio, con l’atteso appuntamento con Giovanni Grandi, professore associato di Filosofia Morale presso l'Università degli Studi di Trieste, che terrà due webinar sulle strategie di promozione del dibattito costruttivo e della riflessività in classe come strumenti per stimolare e far maturare la coscienza morale e il senso di responsabilità degli studenti, obiettivo ideale e profondo dell'insegnamento dell'educazione civica, tanto più significativo nel contesto attuale.

Sostenere la riflessività è il tema della prima formazione, con Giovanni Grandi. La capacità di riflessione è fondamentale per tutte le discipline scolastiche ma lo è anche e soprattutto per la vita relazionale e per lo sviluppo di una coscienza morale e sociale adulta. In cosa consiste la specificità di questa capacità? Come è possibile sostenerne la maturazione? C’è spazio nella scuola per esercitarsi nell’affrontare con attenzione grandi questioni di senso così come più specifiche attese di responsabilità?

Confrontarsi e discutere sarà invece il tema del secondo incontro online: la crescita della coscienza morale e del senso di responsabilità dipende anche dalla qualità del confronto con gli altri. Tuttavia non è semplice favorire un dibattito che coinvolga tutti e in cui i partecipanti riescano ad ascoltarsi con attenzione. Molto spesso in un gruppo alcune voci prevalgono, altre faticano a esprimersi per motivi diversi. Come si può avviare un confronto di aula potenzialmente in grado di dare parola a tutti, di scendere in profondità e di rinforzare le dinamiche del rispetto reciproco?



L’Associazione MEC ha l’urgenza in questo momento storico più che mai di offrire supporto alle scuole nell’insegnamento della Cittadinanza digitale, in coerenza con gli obiettivi indicati dagli standard europei, rispetto i quali l’Italia ha accumulato un pesante ritardo, come dimostrato dall' indice D.E.S.I. 2020 (Digital Economy and Society Index) che vede l'Italia addirittura all'ultimo posto in Europa nell'area "competenze digitali e capitale umano". Le tecnologie digitali hanno un impatto sempre più importante sulla nostra società, sia dal punto di vista delle opportunità che da quello dei rischi legati all'uso scorretto o non consapevole di questi mezzi, come emerge con chiarezza anche nell’attuale emergenza COVID-19. Da un lato infatti è evidente il ruolo cruciale svolto dalle nuove tecnologie nell'apprendimento a distanza e nello stimolo senza precedenti al settore del digitale, che vanta numerose eccellenze anche nella nostra regione. Dall’altro sono altrettanto evidenti le potenziali criticità, tra le quali emergono i rischi legati alla disinformazione e i risvolti negativi per la salute legati ad un uso eccessivo e continuato degli schermi digitali. Per questo lo sviluppo delle competenze di "cittadinanza digitale" in una visione globale in grado di unire gli aspetti tecnici, economici ed etici, rappresenta un obiettivo strategico di fronte alle sfide del delicato contesto economico-sociale che stiamo attraversando. Queste formazioni rappresentano solo una parte di tutte le attività e dei materiali che l’associazione MEC sta mettendo in campo quest’anno su questo tema, che vedrà coinvolti non solo studenti e insegnanti, ma anche genitori e tutta la comunità attraverso il Patentino per lo smartphone in quanto la sfida del digitale per essere vinta deve essere condivisa tra tutti.