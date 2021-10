Efasce a 'Punto d'Incontro' in Fiera a Pordenone

Anche l'EFASCE - Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti è tra i protagonisti di Punto d'Incontro, evento sul futuro didattico e professionale per i giovani che si terrà il 27 e 28 ottobre alla Fiera di Pordenone. "Un importante momento dedicato a chi cerca la propria strada nella vita - spiega il presidente dell'EFASCE Gino Gregoris - a cui siamo molto felici di partecipare portando le esperienze dei nostri corregionali che si sono fatti strada all'Estero e che sono pronti a condividere quanto hanno vissuto e imparato con i giovani della propria terra d'origine".



L'Ente proporrà tre laboratori con altrettanti Pordenonesi nel mondo che metteranno a disposizione dei partecipanti le proprie esperienze lavorative e di vita all'Estero.



"30 anni di World-wide Web. Sarai tu a scrivere un pezzo di futuro?" sarà condotto da Andrea Mucignat. Ingegnere di Architetture Software, inventore di 37 brevetti, Mucignat è da poco rientrato in Italia dopo una carriera in California tra Cupertino, Paolo Alto e San Francisco in colossi come Apple e Nest. Guiderà i partecipanti al laboratorio (che si svolgerà il 27 ottobre dalle 10.45 alle 11.30 e il 28 ottobre dalle 12 alle 12.45) attraverso una entusiasmante storia del www e di Internet per scoprire i trend e le prospettive lavorative del prossimo futuro.



"Nel mezzo del cammin di nostra vita: come trasformare le passioni in un vero lavoro" sarà condotto da Paolo Bergamasco. Cosa c'entrano una laurea in Scienze e biologia forestali, un’esperienza decennale come educatore ed una carriera nel mondo della ristorazione? Bergamasco, head chef in Svezia con esperienza in importanti ristoranti, con la passione che lo contraddistingue aiuterà i partecipanti a costruire una visione del proprio futuro per trasformare le passioni in un vero lavoro e indirizzare i propri talenti lungo il tortuoso percorso chiamato vita. Laboratorio il 27 ottobre dalle 12 alle 12.45 e il 28 ottobre dalle 14 alle 14.45."Social media & Web reputation: tutto quello che devi sapere per la gestione dei tuoi profili social, l’identità digitale e la privacy" sarà condotto da Matteo Maria Giordano. Colloqui di lavoro su LinkedIn, controllo dei profili social, rispetto della privacy... tutto il processo di selezione del personale, interviste e application, oggi, passa per l’online. Riveste sempre più importanza pertanto la gestione della propria identità digitale e della web reputation. Giordano, esperto in Media education, aiuterà i partecipanti al laboratorio (27 ottobre dalle 14 alle 14.45 e il 28 ottobre dalle 10.45 alle 11.30) a definire la propria presenza sui social anche dal punto di vista professionale nel delicato equilibrio tra vita privata e sfera pubblica.I tre relatori saranno anche protagonisti del mini convegno “Restare o Partire?” che concluderà la manifestazione alle 15.30 giovedì 28 ottobre. Con loro ci sarà in sala il violoncellista Riccardo Pes, che nel Regno Unito si esibisce con successo oltre ad altri corregionali del Friuli Venezia Giulia in varie parti del mondo.Tutti i momenti si svolgeranno all'interno dell'area fieristica dedicata a Punto d'Incontro, a cui si accede con Green Pass. La frequenza dei laboratori è a ingresso libero fino a esaurimento posti.