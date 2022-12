Efasce Pordenone chiude il 2022 con un nuovo sito

Il tradizionale incontro di fine anno dell’Efasce (Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) ha visto la presentazione del nuovo sito web con il quale l’organizzazione stringerà ancora più i legami e la comunicazione con i corregionali sparsi nel mondo. Diversi di loro sono tornati nel Friuli occidentale per queste feste natalizie e hanno partecipato all’appuntamento svoltosi a Pordenone nella sala multimediale di Spazio 47 Mazzini. Presente anche l’assessore Morena Cristofori per il Comune di Pordenone.

“Un momento felice - ha dichiarato il presidente di Efasce Gino Gregoris presente con la vicepresidente Luisa Forte e il consiglio direttivo - in cui oltre a scambiarci gli auguri abbiamo fatto un bilancio dell’anno che va a concludersi, nel quale abbiamo ripreso in pieno le attività in presenza dopo l’emergenza sanitaria. Il nuovo sito web va a coronare 12 mesi ricchi di incontri e progetti, grazie anche al sostegno della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone e Fondazione Friuli, nonché ci lancia idealmente in un 2023 di cui prossimamente annunceremo il programma. Ma già ora possiamo dire che l’evento clou sarà a luglio con il tradizionale Incontro con i nostri corregionali, giunto alla 46ma edizione”.

Il sito www.efasce.it ha visto all’opera in coordinamento con la segreteria Efasce la web agency Alea il cui ceo Cristian Fiorot ha illustrato le rinnovate sezioni e l’approccio dinamico che favorisce la comunicazione tra ente e corregionali. A conclusione cena conviviale alla prosciutteria Martin in centro a Pordenone.