Effetto Vaia, Billy di Ikea al parco Biblioteca di Villesse

“Effetto VAIA” è la storia di qualcosa considerato perduto che ha trovato una nuova vita: il legno delle foreste devastate dalla tempesta Vaia, che nell’ottobre 2018 distrusse i boschi del Triveneto, torna a vivere al Parco Biblioteca di Villesse, per ispirare nuove storie con un finale positivo.



Infatti, da oggi e fino all’8 novembre, IKEA Italia porta a Villesse l’iconica libreria BILLY realizzata in edizione limitata con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta e recuperato nell’area del comune di Corvara (BZ). A distanza di due anni, quel legno abbattuto dalle raffiche di vento rivivrà come simbolo di storie a lieto fine, per ispirarne delle altre, con la volontà di creare un vero e proprio #EffettoVAIA.



Per questo, ogni libreria ospiterà anche una selezione di libri dedicati a storie di rinascita e riscatto, invitando le persone a condividere sui canali social racconti similari, indicando i titoli dei loro libri preferiti e innescando quindi un circolo virtuoso che vivrà sui canali digitali di IKEA Italia. Per contribuire all’iniziativa, basta condividere i propri contenuti usando l’hashtag #EffettoVAIA e taggando @ikeaitalia.



IKEA ha riscritto il finale di un evento che ha messo in grave pericolo il patrimonio boschivo e la biodiversità del nostro Paese, modificando il paesaggio e l’immagine di molte foreste: ha recuperato circa 500 m3 di legno abbattuto dalla tempesta Vaia e ha creato, a partire da quel legno, un’edizione limitata della sua iconica BILLY e delle ante TRÄARBETARE. Inoltre, IKEA si è impegnata a far crescere 4.000 nuovi alberi anche grazie al contributo di chi ha scelto, per la propria casa, la BILLY in edizione limitata. L’attività rientra nell'ambito della campagna “Mosaico Verde”, un grande progetto nazionale di forestazione ideato e promosso da AzzeroCO2 e Legambiente. Per scoprire di più sul progetto, visita la pagina dedicata del sito IKEA