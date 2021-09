Elisa Molettieri è Miss Fvg

Ieri sera in piazza Libertà ad Udine, in occasione della 27esima edizione di Friuli Doc, al termine di un piacevole e applaudito spettacolo, Elisa Molettieri ha ricevuto dall’Assessore al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Udine Maurizio Franz la fascia di “Miss Friuli Venezia Giulia” valido per l’82esima edizione di “Miss Italia”.

Elisa, studentessa universitaria di economia, con la passione della scrittura, ha dichiarato di partecipare al concorso in quanto lo ha seguito sin da bambina in televisione e ora che ne ha la possibilità vuol provare in prima persona le emozioni e tutte le esperienze che “Miss Italia” offre.

La finale regionale, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, ha visto la partecipazione di 27 concorrenti che hanno sfilato con il body ufficiale del concorso, con una collezione di moda mare e abiti originali degli anni ‘50, ‘60 e ‘70.

Le varie sfilate sono state intervallate da applaudite esibizioni del comico Sdrindule, della cantante Erika Bi e di Andrea Cercego e Giorgia Rigato, coppia di ballerini del Club Diamante Fvg; in consolle Roger dj che ha curato la colonna sonora dello spettacolo che ha visto come madrine Jennifer Pavesi Miss Friuli Venezia Giulia 2019 e Marta Morsanutto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020.

Nel corso della serata, è stato assegnato anche il titolo di Miss Cinema Friuli Venezia Giulia a Valentina Petris, ventisette anni di Qualso di Reana del Rojale, make up artist.

A questo punto la squadra delle ragazze del Friuli Venezia Giulia che parteciperanno alle prefinali nazionali di Miss Italia sarà così composta: "Miss Friuli Venezia Giulia": Elisa Molettieri di Udine; "Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia": Sanja Zagar di Basovizza; "Miss Cinema Friuli Venezia Giulia": Valentina Petris di Qualso di Reana del Rojale; "Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia": Angelica Drinovec di Buttrio; "Miss Sport Friuli Venezia Giulia": Erika Rebbelato di Camino al Tagliamento; "Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia": Beatrice Basaldella di Pordenone; "Miss Miluna Friuli Venezia Giulia": Anna Natali di Trieste; "Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia": Sofia Cittaro di Udine.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.