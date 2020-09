Elisa Molettieri è Miss Latisana

Latisana ha eletto la sua “Miss” al termine di uno spettacolo fatto di moda, eleganza e bellezza! Elisa Molettieri, 20 anni di Udine, studentessa universitaria di economia con la passione della scrittura si è aggiudicata il titolo di “Miss Latisana” valido per “Miss Italia”.

Sul palco allestito in piazza Matteotti, in occasione del “Settembre Latisanese” si sono presentate quindici concorrenti in gara (anche in questa occasione, per motivi di sicurezza legati al Covid-19, il numero delle partecipanti è stato limitato); con Elisa, sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Francesca Bessone, 25 anni di Gattico, ma che vive a San Giorgio di Nogaro, dove lavora nelle Forze dell’Ordine; Sara Bergna, 21enne estetista di Romans d’Isonzo terza classificata; al quarto posto, con il titolo di “Miss Be_Much” Jennifer Pasian 22 anni di Staranzano, commessa e studentessa al Dams; quinta classificata, Angelica Mazzero, 21 anni di Cervignano del Friuli, estetista; al sesto posto, Giada Masatto, 22enne di Ronchis, ballerina di professione che studia recitazione.

Le prime quattro classificate: Elisa, Francesca, Sara e Jennifer sono ammesse alla finale regionale di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia.

Lo spettacolo, organizzato da Comune di Latisana, dalla Pro Latisana con la regia di Paola Rizzotti responsabile dell’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione del concorso, è stato presentato da Michele Cupitò e, oltre alle “uscite” delle candidate in gara ha visto anche la presenza di modelle che hanno sfilato sul palco le collezioni autunno/inverno 2020/21 proposte da alcuni dei più rinomati commercianti della Città.

Le sfilate sono state intervallate da esibizioni di ballo di Pierluigi Bottacin e Lisa Cudin del Club Diamante Fvg e molti applausi sono stati riservati anche alle ospiti Jennifer Pavesi "Miss Friuli Venezia Giulia 2019", Cler Bosco "Miss Sport Friuli Venezia Giulia 2019", Giulia d'Orlando "Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia 2019" e Nicole Reia "Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia 2019" che lo scorso rappresentarono la Regione alla finalissima in diretta su Rai Uno.

Sono inoltre intervenuti sul palco per portare i saluti al pubblico il Sindaco Daniele Galizio, il Vicesindaco ed assessore alle attività Produttive e Turismo Angelo Valvason ed il Presidente della Pro Loco Piero De Marchi.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.