Emergenza climatica, quale futuro?

Gli effetti dei cambiamenti climatici, anche da noi, sono ormai una costante con la quale dobbiamo, necessariamente, sempre più confrontarci.

Partendo da questa semplice, ma concreta considerazione, L'Associazione Libertà Territorio Solidarietà propone un'iniziativa di alto profilo, che permetterà di conoscere e capire cosa stia davvero avvenendo, non solo da noi, ma anche nel resto del Paese e nel Mondo.

L'iniziativa pubblica, si terrà venerdì 2 ottobre al teatro nuovo di Gradisca d'Isonzo, con inizio alle ore 18.30 dal titolo 'Emergenza climatica e ambientale: quale futuro?' e vedrà protagonisti due tra i massimi esperti nazionali ed internazionali sul clima, quali Filippo Giorgi, climatologo e direttore dell'ICTP di Trieste (International Centre for Theoretical Physics) e Renato. R. Colucci, glaciologo del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).



Vale la pena ricordare che Giorgi ha fatto parte dal 2002 al 2008, quale unico italiano, dell'Organo esecutivo (Bureau) del Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC, Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici), organizzazione vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2007, insieme ad Al Gore.Renato R. Colucci, dal canto suo, è un noto ricercatore del Centro Nazionale delle Ricerche che con i suoi studi sui ghiacci ha, in questi anni, approfondito la conoscenza degli effetti climatici sull'ambiente, in particolare in Friuli Venezia Giulia.Si tratta dunque, come si può ben capire, di un'occasione unica per conoscere attraverso due esperti, quale potrà essere il futuro che ci si prospetta, in relazione ai cambiamenti climatici ed ambientali in atto.La serata sarà moderata dal giornalista scientificoed è previsto anche un dibattito.L'iniziativa che è sostenuta dalla BCC di Staranzano Villesse, gode del Patrocinio del Comune di Gradisca d'Isonzo ed è realizzata in collaborazione con l'Unione meteorologica del Friuli Venezia Giulia e dell'ISIS BEM di Gradisca d'Isonzo.“L'incontro - come spiega il Presidente dell'Associazione LTS,- si svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione dal contagio Covid-19 e l'accesso al Teatro è consentito solo con mascherina e fino al raggiungimento della capienza massima di193 posti.”Per accelerare l'ingresso, è“L'auspicio allora – conclude Brussa - è che la serata possa davvero rappresentare per molti, un occasione unica per conoscere ed approfondire temi che ci riguardano tutti, sempre più da vicino”.