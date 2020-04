Emergenza Coronavirus, guida alle nuove scadenze

Con l'emergenza Coronavirus, molte delle scadenze che riguardano i cittadini (non le imprese) sono cambiate. Per aiutare le persone a 'muoversi' nel nuovo calendario. Consumatori Attivi ha elaborato una preziosa guida, con tutte le nuove date.

730: la presentazione del 730 è posticipata al 30 settembre 2020.

Agenzia della riscossione: tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione che, comunque, dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

E’ sospeso dall'8 marzo al 31 maggio l'invio di nuove cartelle e così come è sospesa la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell'inizio della sospensione.

Sono differiti al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della Rottamazione-ter, scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del Saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno, può anche essere richiesta una rateizzazione presentando la domanda entro il 30 giugno.

E’ sospeso il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020. Comunque nel periodo di sospensione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, anche se presentate prima dell'inizio del periodo di sospensione.

Revisione del veicolo: per i mezzi con revisione scaduta al 17 marzo o che scade entro il 31 luglio, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre senza aver effettuato la revisione;

Patente: la validità delle patenti di guida italiane scadute in data successiva al 31 gennaio (circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020) o in scadenza fino al 31 agosto, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020. La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

Assicurazione auto: per le polizze in scadenza fino al 31 luglio, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

Carta d’identità: i documenti d’identità scaduti dal 17 marzo in poi sono validi fino al 31 agosto 2020. E’ da segnalare che la validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

Permesso di soggiorno: tutti i certificali, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 venendo prorogata sino a tale data la loro validità. La domanda di rinnovo potrà essere presentata dopo il 15 giugno 2020.

Bollo auto: i versamenti della tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 aprile, potranno essere effettuati entro il 30 giugno di quest'anno, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Multe: dal 10 marzo al 4 aprile le sanzioni sono congelate. Per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio, fino al 31 maggio si ha diritto allo sconto del 30% se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla notifica. Inoltre, per il Dl 9/2020 e il Dpcm del 9 marzo, il conteggio dei 30 giorni viene sospeso dal 10 marzo al 4 aprile. Il tutto salvo ulteriori proroghe, possibili in futuro. Il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi. Quindi, i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile non valgono nel conteggio né dei 90 giorni (360 per le notifiche all’estero) ammessi normalmente dal Codice della strada per notificare né dei 30 o 60 giorni per ricorrere. Il conteggio dei termini viene bloccato anche nello svolgimento di attività difensive.

IMU e Tari: i tributi locali, tra cui Imu e Tari, potrebbero essere sospesi fino al 30 novembre. Sarebbe infatti in arrivo un meccanismo che permetterebbe agli enti locali una moratoria sul pagamento delle tasse fino al 30 novembre, in cambio di un prestito dalla Cassa depositi e prestiti sostenuto dalla garanzia statale. Diversi Comuni sul territorio nazionale hanno già deciso di sospendere tali tributi. Ad esempio il Comune di Udine ha deliberato la sospensione del pagamento della Tari sia per cittadini che per imprese sino al 30 settembre 2020 senza che ciò porti alla maturazione di interessi e sanzioni.

Pagamento bollette: nessuna sospensione è stata prevista. L’Arera invece ha stabilito che tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità – di famiglie e piccole imprese – vengono rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020.

Sfratti: L’articolo 103 comma 6 del Decreto Cura Italia sospende l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020.

