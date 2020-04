Emergenza Covid-19, la Polizia di Stato amplia i servizi

In questo delicato periodo di restrizioni legate all’emergenza Covid-19, la Questura di Trieste è impegnata a rimodellare alcuni servizi per andare incontro alle esigenze dell’ utenza. In questa ottica, sono stati implementati vari servizi. "Per garantire una migliore informazione ai tanti cittadini che quotidianamente contattano la Questura per essere rassicurati circa la corretta attuazione dei comportamenti previsti dal Governo e dalla Regione in materia di Coronavirus, abbiamo implementato il nostro punto di ascolto, prevedendo un servizio specifico per le questioni interpretative più complesse relative alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto", spiegano dalla Questura.

"Premesso che è sempre possibile contattare gli uffici per richiedere informazioni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, telefonando al Centralino (040/3790111) è possibile usufruire di tale servizio dedicato. In alternativa, scriveteci all’indirizzo email: urp.quest.ts@pecps.poliziadistato.it ".

"Ricordiamo, inoltre, che è sempre attivo il servizio di denunce a domicilio, previo appuntamento, per i portatori di handicap e persone con ridotta mobilità e che è possibile segnalarci la commissione di reati specifici mediante l’applicazione della Polizia di Stato Youpol”.

"In presenza di particolari situazioni di necessità, è possibile procedere all’acquisizione dell’istanza per il rilascio del passaporto direttamente al domicilio del cittadino, grazie a una postazione mobile dedicata. In ultimo, la Divisione Anticrimine della Questura ha attivato un monitoraggio dei casi che hanno portato all’emanazione del provvedimento dell’Ammonimento del Questore per stalking o violenza domestica, ovvero di altre situazioni comunque all’evidenza per tensioni o disagi segnalati", prosegue la nota della Questura.

"Tale iniziativa, ha l’intento di seguire da vicino le condizioni delle vittime di potenziali violenze e assicurare loro, mediante un contatto costante con gli attori della rete di cooperazione territoriale, la massima assistenza in questo momento delicato per gli equilibri familiari. Raccomandiamo, ancora una volta, il rispetto delle note prescrizioni e soprattutto di rimanere a casa".