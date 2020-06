Emergenza Covid-19, San Vito ringrazia i volontari della Protezione civile

Il Parco Rota, all’ombra del palazzo municipale, ha ospitato questa mattina, sabato 13 giugno, la cerimonia di consegna di un attestato, simbolo di ringraziamento, alla squadra comunale di Protezione civile di San Vito al Tagliamento, per il loro prezioso contributo in questo periodo emergenziale a causa del Covid-19. Si è trattato di un gesto simbolico, ma ricco di significato, con cui l’Amministrazione sanvitese ha inteso testimoniare che, grazie alla continua e incessante collaborazione con la locale squadra comunale di Protezione civile ma anche con i tanti altri volontari civici impegnati, si è riusciti a fornire numerosi servizi durante il periodo di coprifuoco.



Un impegno notevole al quale sono state chiamate le “giacche azzurre” in oltre cento giorni, intervenuti in un difficile periodo anche per loro stessi, ma che hanno visto lo stesso svolgere un’attività straordinaria tra mille difficoltà. “A loro - afferma l’Assessore alla Protezione civile, Carlo Candido - va il nostro più profondo riconoscimento: attraverso il lavoro di squadra si possono raggiungere risultati importanti”.



Tante le attività che hanno visto impegnata la squadra comunale di Protezione civile di San Vito, coordinata da Francesca OBERPERFLER, a partire dalla consegna, con i mezzi in dotazione ma pure in bicicletta e a piedi, assieme a un gruppo di volontari civici, di migliaia di mascherine. Il tutto senza dimenticare gli altri impegni: dalla consegna di medicinali alla spesa per coloro che non potevano uscire dalla propria abitazione.In sintesi, in questi mesi, si sono adoperati per consegnare 127 borse spesa a quanti ne hanno fatto richiesta, sono state effettuate 74 consegne di farmaci vari e 22 le ricette ritirate; hanno percorso decine di chilometri per diffondere i messaggi sonori utili a informare i cittadini di rimanere chiusi nelle proprie abitazioni; hanno montato le tende del triage fuori dall’ospedale e presso la Nostra Famiglia; sono stati impegnati nel trasporto dei tamponi; hanno consegnato decine di pc agli studenti che ne avevano bisogno. Hanno contribuito a presidiarei varchi d’accesso/uscita del mercato generale settimanale del venerdì. Complessivamente, hanno impegnato quasi 1.800 ore di tempo per l’emergenza Covid-19.“Numeri che possonoraccontare solo in parte il grande lavoro svolto da questa squadra in questi mesi - afferma la coordinatrice Francesca Oberperfler -. Il nostro gruppo ha risposto in massa all’emergenza, dedicando il tempo disponibile emettendoci tutto il cuore”. E poi rivolgendosi ai “colleghi” presenti: “Siete la migliore squadra”.“Ringrazio la squadra comunale di Protezione civile e tutti i volontari civici che hanno aiutato a consegnare le mascherine, quanti hanno dato una mano in questo periodo d’emergenza e l’intera squadra di assessori per quanto fatto: un plauso a tutti voi - ha evidenziato il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Avete fatto cogliere alla nostra comunità l’alto senso di solidarietà che contraddistingue San Vito al Tagliamento. Nessuno era solo durante l’emergenza. Nessuno è stato lasciato indietro”.Presenti alla cerimonia anche gli Assessori Pier Giorgio Sclippa e Susi Centis. Infine, l’Assessore Carlo Candido. “E’ stata una situazione unica e voi l’avete interpretata con grande professionalità. Grazie a nome di tutta la comunità per quanto avete fatto in questi cento e più giorni di emergenza, svolgendo un lavoro in maniera formidabile”. Un applauso corale ha chiuso la cerimonia.