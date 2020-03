Emergenza Covid-19, si mobilita anche il fogolar di Hong Kong

A fronte dell’emergenza Covid-19 in Italia il Fogolâr Furlan di Hong Kong ha promosso e coordinato la donazione di 31mila mascherine; 15mila saranno donate dal Fogolâr al Comune di Cormons, 15mila saranno destinate al Comune di Capriva del Friuli grazie alla donazione dell’imprenditore Loretto Pali. Il sodalizio friulano ha inoltre deciso di far dono di mille mascherine all’Ospedale Maggiore di Palermo.

“Con questo slancio di generosità – commenta Loris Basso, Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo - un'altra famiglia dei nostri corregionali all'estero, il Fogolâr Furlan di Hong Kong, si è dimostrata solidale in un momento in cui l'emergenza che stiamo vivendo riveste rilevanza mondiale e ovunque sarà sempre meno possibile privarsi di ciò che occorre a ciascuno. Per questo motivo rivolgiamo un grande ringraziamento al Presidente Michele Cicigoi e a tutti i soci del Fogolâr Furlan di Hong Kong per il gesto e l'umanità dimostrati”.

Il Fogolâr Furlan di Hong Kong è sempre stato sensibile alle situazioni di emergenza in Italia e in Asia, devolvendo ogni anno donazioni frutto della propria attività locale. Così è stato anche in questi giorni difficili che vedono l’Italia combattere contro la diffusione del Coronavirus.

Cicigoi, Presidente del Fogolâr promotore dell’iniziativa, ha confermato che questa idea, nata spontaneamente tra i propri associati, ha subito trovato l’impegno di tutte le parti coinvolte nell’iniziativa, a Hong Kong e in Asia. In particolare ringrazia l’amico Loretto Pali per la generosità dimostrata, il Sindaco di Capriva Del Friuli Daniele Sergon e il Sindaco di Cormons Roberto Felcaro.

"Grazie al Fogolar Furlan di Hong Kong per la generosità e la solidarietà dimostrata in questo momento difficile per l'Italia". A dirlo è il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin commentando l'arrivo di una importante donazione da parte di quel sodalizio di corregionali friulani, di cui ne ha dato notizia il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Basso. Uno slancio di generosità che segue quello di pochi giorni fa da parte del sodalizio di Shanghai che ha donato 12 mila mascherine all'Ordine delle professioni infermieristiche di Udine.

Due gesti di grande valore che confermano la forza e la ricchezza del profondo legame che unisce la terra madre alle sue comunità nel mondo - sottolinea il presidente dell'Assemblea legislativa Fvg esprimendo la gratitudine della comunità regionale ai presidenti dei due sodalizi, Michele Cicigoi di Hong Kong e Iacopo Luci di Shangai e a tutti i loro soci.

"Ancora una volta i nostri corregionali all'estero ci danno una concreta dimostrazione di quanto la loro terra di origine, seppur lontana migliaia di chilometri, sia ancora nel profondo dei loro cuori. In casi di emergenza e necessità viene a galla tutto il loro attaccamento al nostro territorio, perché l'emigrazione è come un elastico: più lontano lo si tira, più velocemente torna all'origine una volta che lo si lasca. Per questo motivo rivolgo il più sentito ringraziamento al Fogolar Furlan di Hong Kong che - attraverso l'imprenditore Loretto Pali - ha promosso e coordinato la donazione di 31 mila mascherine a due Comuni del nostro territorio regionale". Lo ha detto l'assessore del Friuli Venezia Giulia con delega ai Corregionali all'estero Pierpaolo Roberti commentando la donazione.

"Ma la solidarietà - ha aggiunto Roberti - non ha limiti geografici. Ne è la dimostrazione il fatto che il sodalizio ha allargato le braccia anche ai connazionali siciliani, donando mille mascherine all'Ospedale Maggiore di Palermo. Una regione come la nostra - conclude l'esponente dell'esecutivo Fedriga - che già per eventi passati ha ricevuto grande attenzione e sostegno da chi ha radici in questo territorio, ancora una volta "ringrazia ma non dimentica". Al presidente del Fogolar di Hong Kong va tutta la nostra gratitudine, rinsaldando un legame tanto più forte della distanza che separa la Cina alla nostra comunità regionale".

Nella foto d'archivio, Michele Cicigoi e Loretto Pali