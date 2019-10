Emergenza e informazione digitale

"L'informazione oggi corre con la velocità del dato digitale e, spesso, la necessità di rispondere alle sue esigenze costringe i professionisti dell'informazione a ridurre i tempi di verifica per arrivare prima degli altri. Ma quando si parla di emergenze occorre la consapevolezza che ogni parola deve contribuire al lavoro di chi, quell'emergenza, la sta gestendo per la tutela e salvaguardia della popolazione".

È la sintesi del saluto che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione e civile, Riccardo Riccardi, ha rivolto alla numerosa classe di giornalisti che questa mattina a Palmanova, nella sede operativa della Protezione civile, ha seguito il corso Comunicare l'Emergenza nell'ambito della Settimana nazionale della Protezione civile.

"Quello dell'informazione - ha sottolineato Riccardi - è un lavoro importante, per questo occorre mantenere sempre l'equilibrio ed evitare il sensazionalismo, anche perché in questo frangente andiamo a interessare le paure piu profonde delle persone e quindi occorre agire con equilibrio e consapevolezza: non accade sempre".

Al corso hanno partecipato una trentina di iscritti all'Ordine dei giornalisti, fra i quali rappresentanti della stampa locale ma anche volontari della Protezione civile o dipendenti della Pubblica amministrazione impegnati come addetti stampa.

"Questo tipo di attività - ha concluso il vicegovernatore - impone un alto livello di responsabilità sociale e mi auguro che, sempre di più, da parte dei professionisti della comunicazione si pratichi una informazione vera, pacata, responsabile, isolando chi, in particolare con l'avvento dei social, usa fatti delicati come trampolino per una gara al maggior numero dei lettori".