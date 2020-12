Emergenza freddo, info e numeri utili

Il Comune di Pordenone - assessorato alle politiche sociali - ha predisposto anche quest'anno un vademecum per affrontare e superare l’emergenza freddo, rivolto principalmente alle persone anziane o in difficoltà. Un servizio attivato in collaborazione con numerose associazioni sociali del territorio.

Le persone che hanno problemi sanitari devono rivolgersi al proprio medico di famiglia, oppure alla guardia medica o al Pronto Soccorso (112).



Per altre richieste di aiuto come trasporto, spesa, farmacia, soccorso alimentare, il Comune attiva un servizio di emergenza nel caso di nevicate o di temperature massime sotto lo zero termico per tre giorni consecutivi rilevate dal Centro Meteorologico Regionale.



Tutti i numeri da contattare sono riportati nel volantino, da stampare e tenere sempre a portata di mano. Il volantino è stato anche distribuito in diversi luoghi pubblici della città e nelle sedi di diverse associazioni. Nel vademecum si trovano i numeri di Chiesa cristiana evangelica battista, Croce Rossa Italiana, associazione AIFA, associazione AUSER, oltre che di Carabinieri, Polizia di Stato, Servizi sociali e Polizia locale di Pordenone.



Presente inoltretra cui quello di regolare la temperatura e l'umidità degli ambienti, aerare i locali per evitare il rischio di intossicazione da monossido di carbonio, prestare particolare attenzione ai bambini molto piccoli e alle persone anziane non autosufficienti, controllando la loro temperatura corporea, mantenere contatti frequenti con anziani che vivono soli, segnalare ai servizi sociali la presenza di senzatetto in condizioni di difficoltà.In più, quest'anno sono riportati sul volantino i"Come nelle precedenti stagioni - sottolinea l’assessore alle politiche sociali-, l'azione di coordinamento svolta dal Comunedi Pordenone con il terzo settore ha portato alla concreta collaborazione fra diversi soggetti per affrontare l'emergenza freddo".