Emergenza Ucraina, al Città Fiera raccolti 133.800 chili di aiuti umanitari

Sono trascorsi quasi tre mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina, poco dopo il suo inizio, i primi di marzo, l’Associazione Ucraina – Friuli è arrivata a Città Fiera all’interno di uno spazio che il centro commerciale ha offerto per la raccolta di aiuti.

Tanto è stato fatto in questi due mesi dai volontari dell’associazione che, grazie alla generosità del pubblico, sono riusciti a raccogliere 133.800 chili di aiuti umanitari. Sono stati raccolti alimentari, vestiti, coperte, medicine e cibo per bambini. Dai magazzini del Città Fiera sono partiti 47 mezzi tra camion e pulmini. Ancora oggi i volontari sono presenti giornalmente per la raccolta e per l’organizzazione delle spedizioni nello spazio al piano terra del centro commerciale.

Tanto è stato fatto, ma la crisi non è ancora finita e l’Associazione continua il suo lavoro di raccolta offrendo anche il suo aiuto nell’ospitalità in regione. A sostegno delle attività ha deciso di proporre sabato 21 maggio anche uno show live per raccogliere fondi. Nella piazza degli eventi di Città Fiera a partire dalle 18.30 si esibiranno sul palco artisti per cantare e suonare un vasto repertorio di musica della tradizione ucraina ma anche internazionale. Lo spettacolo sarà occasione per conoscere l’Associazione e per dare il proprio supporto per le attività attraverso una donazione libera.