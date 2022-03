Emergenza Ucraina, Cividale apre un conto dedicato alla raccolta fondi

All’invito che il sindaco di Cividale del Friuli Daniela Bernardi ha lanciato ai suoi cittadini giorni fa chiedendo di scrivere alla mail sindaco@cividale.net nel caso in cui qualcuno potesse mettere a disposizione locali/immobili sfitti/strutture adeguate all'accoglienza di famiglie e/o persone colpite dall’emergenza ucraina, si unisce la voce della Giunta che, attraverso l’assessore alle Politiche Sociali Catia Brinis, dichiara la propria vicinanza alle popolazioni colpite da questa guerra: “Ringrazio di cuore tutti i cividalesi che hanno manifestato la loro solidarietà verso i cittadini ucraini che stanno arrivando nel nostro territorio e hanno messo a disposizione sia posti letto, che immobili che competenze preziose per l’accoglienza”.



“Siamo profondamente toccati dall’emergenza che sta colpendo la popolazione dell’Ucraina e abbiamo approvato una delibera con cui la giunta intende mobilitarsi per attivare una raccolta fondi da devolvere alle comunità colpite dall’attacco militare russo al fine di dare un aiuto concreto al popolo ucraino” spiega l’assessore.



“La ragioneria ha già attivato un canale presso la Tesoreria comunale vincolato per questa emergenza; le risorse raccolte saranno destinate a iniziative e progetti di assistenza umanitaria e a futuri interventi che verranno sviluppati con l’evolversi della situazione in Ucraina, anche in collaborazione con associazioni nazionali e locali che sono in contatto con la comunità ucraina”.