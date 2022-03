Emergenza Ucraina, l'iniziativa della Protezione Civile del Fvg

La Regione Friuli Venezia Giulia in prima linea per dare sostegno all'Ucraina. È stata avviata una raccolta fondi per sostenere le esigenze emergenziali derivanti dall'emergenza in Ucraina. Chiunque vorrà, potrà contribuere alla raccolta fondi tramite una donazione utilizzando il sistema "pagoPA".



Pochi e semplici i passi da compiere. E' sufficiente collegarsi al sito https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari, seleziona l'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e cliccare 'Continua'. Poi, seleziona il servizio "PROTEZIONE CIVILE - DONAZIONI PER EMERGENZE" individuando la linea pertinente e specificare la CAUSALE di versamento della donazione: "EMERGENZA UCRAINA".



La Protezione Civile Regione FVG darà conto di ogni euro donato, garantendo l'efficacia delle donazioni perché anche un piccolo contributo può essere di grande aiuto.