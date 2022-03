Emergenza Ucraina, LaLuna apre le sue porte

Solidarietà concreta al popolo ucraino in fuga dalla guerra: l'associazione Laluna Impresa Sociale di San Giovanni di Casarsa della Delizia si attiva per dare accoglienza ai profughi e mette a disposizione due appartamenti per ospitare nove persone.

“Abbiamo deciso di aprire le porte de Laluna ai profughi ucraini - ha fatto sapere il presidente de Laluna Francesco Osquino - mettendo a disposizione della Caritas diocesana gli appartamenti. La guerra genera sempre sofferenza nelle persone e dei bisogni, ai quali i volontari de Laluna vogliono dare ascolto guardando alla persona indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione o dalle idee. È senz'altro una piccola goccia in questo mare di sofferenza ma speriamo possa essere comunque utile”.

Il consiglio di amministrazione dell’associazione sangiovannese ha così deliberato la messa a disposizione dei due appartamenti e ha sottoscritto, insieme ad altre associazioni che operano sul territorio, un appello per la pace e la non violenza.

“L’invasione armata scatenata contro il popolo ucraino è un crimine - si legge nella nota di cui Laluna si è fatta firmataria -. L’immane violenza che i civili stanno subendo, con donne, anziani e bambini costretti ad abbandonare la propria terra per trovare rifugio oltre confine, ci addolora e ci porta ad esprimere profonda solidarietà e vicinanza ai fratelli ucraini. Tramite le nostre associazioni, imprese sociali e volontari stiamo collaborando nell’organizzare l’accoglienza come stanno facendo con grande cuore i polacchi, i romeni e i moldavi”.

Un appello che è anche una lettera d’intenti con cui si ribadisce “il sostegno per l’accoglienza dei profughi e a rilanciare gli sforzi per non disperdere il capitale morale e sociale della cultura della nonviolenza e della solidarietà tra i popoli come via per la costruzione della pace”.

Si attende ora di conoscere se e quando ci saranno profughi da accogliere. "Per noi - conclude Osquino - l’unico modo per supportare queste persone è farsi "carico" ed essere parte attiva mettendoci a disposizione. Crediamo che l'amore verso il prossimo debba essere testimoniato fattivamente. Amare è un verbo, il verbo è un'azione, ne consegue che non possiamo amare il prossimo se non facciamo qualcosa. Laluna vuole fare la sua piccola parte".