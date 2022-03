Emergenza Ucraina, le iniziative a Monfalcone

Il Comune di Monfalcone e la squadra comunale di Protezione Civile si attivano a favore dell’Ucraina.



A partire da giovedì 3 marzo dalle ore 15 alle ore 18, la Protezione Civile di Monfalcone raccoglierà in via Chico Mendes 24 il materiale richiesto. Si fa affidamento alle persone affinché la raccolta riguardino solo ed esclusivamente il materiale richiesto che si specifica a seguire. Il materiale sarà raccolto giovedì 3 marzo dalle 15 alle 18 e venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.



Il materiale sarà consegnato da un vettore, che ha messo a disposizione i camion a titolo gratuito, presso un orfanotrofio di Leopoli che è stato adibito a centro di raccolta per i rifugiati dopo che i bambini ospitati sono stati portati in Italia a seguito dei bombardamenti e in altri punti identificati.



Materiali Richiesti:

stecche mediche

garze di compressione

barelle

medicazione occlusiva

soluzione sterile

bende

aghi e siringhe vari tipi

antibiotici

ansiolitici

disinfettanti

soluzioni fisiologiche

zaini medici

guanti

sacchi a pelo

tappetini da campeggio