Emozioni e spettacolo alla Festa dei nonni della 50&Più

Dai momenti, anche di commozione, delle premiazioni del settimo concorso “Nonno più” allo spettacolo del cantante Dino, accompagnato da Marco Bonino. Per la prima volta nella chiesa di San Francesco in Largo Ospedale Vecchio a Udine, si è celebrata la Festa dei nonni, 12esima edizione di un’iniziativa promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

"Una location che cerchiamo di rendere sempre più bella e di utilizzare sempre di più", ha detto l’assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot sottolineando la scelta della chiesa di San Francesco e portando i saluti del sindaco Pietro Fontanini. "Le braccia dei nonni, oggi spesso sostegno economico per le famiglie in difficoltà, sono un porto sicuro", ha aggiunto la consigliera regionale Simona Liguori.

Liliana Beltrame, consigliera del mandamento di Confcommercio Friuli Occidentale, ha invece portato i saluti del presidente provinciale dell’associazione Giovanni Da Pozzo, impegnato altrove nel ruolo di vicepresidente nazionale. "Quella di oggi – ha dichiarato – è l’occasione di ricordare il valore sociale della generazione dei nonni, tanto più importante in una fase difficile come quella che stiamo vivendo, durante la quale il loro esempio e il loro aiuto alle giovani generazioni sono di enorme significato".

Quindi, le parole di Guido De Michielis, presidente della 50&Più di Udine, che ha ringraziato tutto coloro che hanno dato un aiuto per l’organizzazione dell’evento, a partire dagli sponsor.

Tra le premiazioni, e prima dell’esibizione di Dino, hanno ricevuto gli applausi dei numerosi presenti, il duo d’archi dei conservatori Fvg (Clara Di Giusto e Margherita Zuccato), diretto dal maestro Zoccatelli, e il duo sempre presente alla Festa Barbara Errico (voce) e Andrea Castiglione (chitarra).

Come annunciato in settimana, i premi del concorso sono andati all’ex cestista Egidio Delle Vedove, al coordinatore della Protezione civile di Udine Graziano Mestroni e al presidente della Digas Paolo De Luca. Due premi “speciali” sono stati inoltre assegnati a Adriano Luci e don Davide Larice, che ha ricordato nel suo intervento i suoi “nonni”, i punti di riferimento in seminario.

Quelli premiati dalla 50&Più sono nonni di età e storie umane diverse, uniti nell’esempio, nelle carezze ai propri nipoti, nelle parole di speranza perché si possa cambiare rotta all’attuale fase di denatalità.

"Anche quest’anno – riassume con soddisfazione De Michielis – abbiamo raccolto centinaia di segnalazioni che testimoniano l’interesse per l’iniziativa".

"La presenza di don Larice – rimarca il vicepresidente vicario Pietro Cosatti – conferma il valore sociale della Festa e della più generale attività della 50&Più a supporto dei pensionati".