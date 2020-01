Emozioni forti con Cinemaescape a Trieste

Emozioni forti al cinema grazie agli Xhstudio di Trieste, gestori delle reality escape room C.S.I.I.. Manca poco meno di un mese a Cinemaescape, il film interattivo con attori in sala e giocabile come fosse una vera e propria escape room, che si terrà al Cinema Ambasciatori di Trieste il 12 febbraio, alle 20.30.



Si tratta di una novità assoluta, spiegano gli organizzatori, sia nel mondo del cinema, sia in quello delle escape room stesse. Il format, creato e sviluppato a Trieste, varcherà poi i confini regionali per essere presentato e vissuto in altre sale italiane. La prima data ufficiale dell'evento, al cinema Sivori di Genova, ha riscosso molto successo. Una location non scelta a caso, visto che si tratta del cinema più antico d'Italia ed è stato anche il primo in Italia ad aver proiettato il filmato dei fratelli Lumière nel 1896.



Cinemaescape, in versione beta, è già stato presentato e ''testato'' a Trieste, ma il 12 febbraio all'Ambasciatori andrà 'in scena' la versione definitiva rimasterizzata e con l'inserimento di nuovi giochi per rendere il tutto ancora più coinvolgente.

Gli organizzatori hanno anche un obiettivo più ambizioso: realizzare l'esperienza escape room con il numero più elevato di partecipanti. Non a caso è stato scelto il cinema Ambasciatori, che con i suoi 500 posti a sedere è la sala più grande di Trieste.



Gli ingredienti dell'esperienza ludica più giocata d'Europa che trasformerà un cinema in una trappola da escape room della durata di 60 minuti? Un film interattivo, attori in sala (Questa volta i cattivi non saranno solo sullo schermo, ma anche in mezzo a voi!), 10 giochi da 6 minuti, centinaia di giocatori, solamente 10 vincitori

La partecipazione è vietata ai minori di 14 anni. Le prevendite aprono giovedì 16 gennaio e saranno disponibili fino all'11 febbraio presso la biglietteria del Cinema nazionale (viale xx settembre 30).

Biglietti last minute disponibili presso la biglietteria del Cinema Ambasciatori (viale xx settembre 35).

Info: https://xhstudio.wixsite.com/cinemaescape/escape