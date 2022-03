Ennio Pironi confermato alla guida dell'Anpi Gorizia

Eletto nel corso dell’ultimo Congresso provinciale dell’Anpi di Gorizia, si è riunito nei giorni scorsi il nuovo Comitato con all’ordine del giorno l’elezione dei nuovi organismi dirigenti, il bilancio consuntivo e la relazione programmatica del nuovo Presidente. All’unanimità, è stato confermato alla guida dell’associazione Ennio Pironi. Su sua proposta, sono stati eletti vice-presidenti provinciali Anna Di Gianantonio e Giorgio Nogherotto e come tesoriera Sonia Bacicchi.

Nel corso del suo intervento, Pironi, dopo aver condannato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la necessità assoluta di pervenire quanto prima, attraverso una forte azione diplomatica, a un’immediata cessazione delle ostilità, impegna l’Associazione a partecipare a ogni iniziativa di carattere pubblico che come finalità abbia la salvaguardia della pace.

Dopo aver ricordato le iniziative svolte dall’Anpi in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo e “gli attacchi subiti a ogni livello, le strumentalizzazioni e le falsificazioni sulla reale posizione dell’Associazione in merito proprio al ricordo”, Pironi ha ribadito “l’assoluta necessità di promuovere nel corso dell’anno iniziative significative e qualificanti non solo per difendere l’Anpi, ma soprattutto per rilanciare gli ideali propri della Resistenza antifascista, la salvaguardia dei diritti previsti dalla Costituzione e la conoscenza della nostra storia”.

Il Presidente ha alla fine ricordato come “le problematiche relative a questo territorio saranno riproposte con uno specifico Ordine del Giorno nel prossimo Congresso nazionale dell’Anpi, in programma a fine marzo”, al quale parteciperanno, oltre a Pironi, Anna Di Gianantonio, Emanuela Musina, Giorgio Nogherotto e Patrik Zulian.