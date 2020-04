Enrico Galiano e 'Le meraviglie della didattica a distanza'

Tutte le famiglie che hanno figli in età scolare in queste settimane di isolamento forzato causa Coronavirus hanno imparato a conoscere la didattica a distanza che, assicura la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, diverrà una costante nel prossimo futuro per milioni di studenti italiani. Una modalità di insegnamento resa necessaria, se non indispensabile, durante l'emergenza sanitaria e che sfrutta le potenzialità del Web, cercando di garantire la continuità didattica. Il digital device, un certo analfabetismo digitale, di studenti e insegnanti, e l'assoluta novità di questa didattica, mai sperimentata prima, rendono tutto piuttosto complicato.

Chi in queste settimane la sta sperimentando ha ben presente come sia difficile, a tratti esilarante, fare lezione on line, collegarsi a Classroom o Zoom o Skype per le chat di classe! Immaginatevi 30 bambini delle elementari collegati per la prima volta nella loro vita, o quasi, in videochiamata con i compagni e maestre che non vedono da un mese! Se da una parte ci sono le famiglie che si stanno faticosamente abituando e attrezzando per permettere ai figli di seguire le lezioni, consegnare i compiti, essere interrogati, dall'altra parte dello schermo ci sono gli insegnanti, giovani e non, tecnologici e non, attrezzati e non che ce la mettono tutta per continuare il programma scolastico.



, insegnante ma anche scrittore e profondo conoscitore del mondo degli adolescenti e della scuola, le ha condensate in chiave ironica in un, sperimentate da chiunque abbia partecipato ad almeno a una chat di classe. Provare per credere!Ovviamente si parte dalla: c'è chi vede ma non sente, chi non vede ma sente, chi non si vede e non si sente. Terminato il faticosissimo appello, ecco che arriva un classico delle chat: il momento '”. Ed ecco che dalla webcam fa capolino la testina pelosa del cagnolino di casa, e allora un altro studente rilancia la posta inquadrando il gatto, un altro il criceto e via dicendo.. Alcuni genitori in veste di consulenti digitali, altri come guardiani appostati per controllare che il figlio non batta la fiacca. Ovviamente, sebbene vengano riproposti tutti gli sketch del vasto repertorio scolastico, ma in chiave casalinga. Naturalmente c'è chi mangia davanti allo schermo, chi è in pigiama, chi fa la diretta dal bagno, chi non può collegarsi perché ha finito i Giga o perché oggi è il turno del fratello, chi gioca con lo smartphone. E poi, immancabile, la mamma che fa le pulizie con l'aspirapolvere più rumoroso del mondo. Insomma, di tutto un po'!Galiano ironizza e sdrammatizza strappando un sorriso a studenti, genitori e insegnanti, il tutto nella consapevolezza che. Quest'anno nessuno studente perderà l'anno, gli esami si svolgeranno on line e a settembre ci saranno i corsi di recupero per chi aveva insufficienze da colmare., da una classe virtuale come quella raccontata con il sorriso da Enrico Galiano. Studenti, famiglie e insegnanti saranno davvero pronti per questaLo vedremo nel prossimo futuro. Per ora l'unica certezza, condivisa anche da chi non ha mai amato troppo andare a lezione, è una sola: “”. E da questa constatazione si dovrà ripartire, affinando un modello che da sperimentale dovrà diventare reale ed efficiente, pronto per ogni futura emergenza. Perchécon criterio, senza lasciare nessuno indietro e, magari,