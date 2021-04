Entrato a regime il tracciamento degli oli lubrificanti

Positivo il primo bilancio dell'Agenzia dogane e monopoli Veneto e Friuli Venezia Giulia sul Codice Amministrativo di Riscontro, il nuovo documento di accompagnamento elettronico rilasciato tramite l’applicazione LUB per il tracciamento degli oli lubrificanti importati o provenienti da altri paesi dell’Unione Europea, introdotto da ottobre 2020.

Nei primi cinque mesi, attraverso i valichi confinari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, sono entrati in Italia circa mille carichi di oli e preparazioni lubrificanti scortati dal CAR.

Il sistema elettronico per la tracciabilità degli oli lubrificanti, nato a tutela del mercato interno e della filiera di distribuzione dei carburanti, consente ad ADM di contrastare l’immissione in consumo come gasolio di altri oli combustibili di incerta classificazione merceologica, spesso dannosi per i motori dei mezzi riforniti, introdotti in contrabbando con la scorta di documenti falsi.