Epifania al Burlo con i doni dei Carabinieri di Tarvisio

Alcuni rappresentanti del Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio, il Maresciallo ordinario Massimo Gianesini e il Carabiniere Gianluca Sarcetta, si sono recati in visita all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste.

Accolti dal direttore amministrativo Serena Sincovich e dal direttore scientifico ad interim Paolo Gasparini, i militari hanno consegnato in occasione della Befana della Biodiversità delle medagliette di legno, confezionate dal loro personale, raffiguranti gli animali del bosco di Tarvisio.

Le medagliette saranno distribuite domani, mercoledì 6 gennaio, ai piccoli degenti per la festa dell’Epifania.