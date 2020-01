Epifania al Mulino di Adegliacco

Il 6 gennaio l’Immaginario Didattico - Mulino di Adegliacco, a Tavagnacco, propone due attività che mettono d'accordo adulti e bambini: alle 11.00 è in programma un laboratorio per famiglie, mentre alle 15.00 sarà possibile partecipare a una visita guidata all'antica struttura.



Nel laboratorio per famiglie “Caroselli e altalene”, grandi e piccini (da 5 anni in su) si riuniscono intorno a un tavolo, per costruire assieme originali giostrine natalizie e caroselli girevoli, che si muoveranno... a lume di candela. Sarà un'occasione per passare l'Epifania in famiglia, realizzando assieme qualcosa di creativo, e imparando al contempo un semplice principio scientifico. Il costo è di € 7,00 a partacipante. L'iscrizione è obbligatoria, tramite form online su www.immaginarioscientifico.it



La visita guidata, alle ore 15.00 sarà un'occasione per osservare da vicino le ruote, gli ingranaggi, le macine del Mulino, per scoprirne la storia e l'attività. Le visite comprendono anche piccoli esperimenti sui cereali e sui materiali granulari, per comprenderne le proprietà fisiche e il comportamento. Il costo è di € 4,00 a persona (gratuito sotto i 6 anni). L'iscrizione è obbligatoria, tramite form online su www.immaginarioscientifico.it