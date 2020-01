Epifania con giochi, mangiafuoco e la Lotteria con Udine United Rizzi Cormor

Festa dell'Epifania, domenica 5 gennaio 2020, nella sede dell'A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor calcio, in via delle Scuole 15 ai Rizzi (Udine).

Alle 15 è in programma la partita di calcio amichevole cat. esordienti, mentre dalle 16 appuntamento con i Giocherelloni! Due ore in cui genitori, figli, nonni e nipoti possono divertirsi assieme con i giochi da tavolo e di abilità nella sala riscaldata, in collaborazione con Circolo Nuovi Orizzonti.

Alle 18 lo spettacolo del Mangiafuoco e alle 21 l'estrazione della Lotteria di Beneficenza.

Nel pomeriggio funzionerà un fornito chiosco.