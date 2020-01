Epifania con un science show e il Gran Prix delle Befane

Il 2020 dell'Immaginario Scientifico di Pordenone inizia domenica 5 gennaio: il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00, e in più alle ore 15.00 propone un science show sulla scienza delle illusioni. Negli spettacoli di magia, si sa, non c'è trucco e non c'è inganno, ma c'è la scienza a spiegare quei numeri di illusionismo che ci lasciano a bocca aperta. L'attività rientra nel biglietto al museo e non necessita di prenotazione.



Il calendario delle feste dell'Immaginario si chiude lunedì 6 gennaio, giornata di apertura del museo: oltre alla possibilità di esplorare la scienza toccandola con mano, alle 15.00 è in programma il laboratorio per famiglie “Gran Prix delle Befane”. Per adulti e bambini (da 5 anni in su), sarà l'occasione per scoprire la fisica costruendo delle bizzarre befane da far gareggiare in una competizione originale e divertente. Il costo è di € 7,00 a persona, con iscrizioni tramite form online su www.immaginarioscientifico.it