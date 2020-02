Eps Italia conquista anche Sanremo

L’azienda friulana Eps, leader mondiale nei sistemi di gestione della folla e pavimentazioni temporanee, è stata chiamata a garantire la sicurezza delle strade e del pubblico in occasione del 70esimo festival di Sanremo. Un imponente piano di sicurezza è stato messo a punto dalla Prefettura di Imperia per garantire il tranquillo svolgimento dell’evento e i dispositivi dell’azienda friulana sono stati installati in tutta l’area coinvolta dal Festival.

Alcune strade cittadine sono state chiuse al traffico attraverso le innovative barriere antiterrorismo ideate e prodotte da Eps Italia. Un sistema composto da dispositivi modulari perfettamente integrati nel contesto urbano. L’afflusso dei cittadini e del pubblico è stato gestito attraverso i varchi d’accesso, che hanno facilitato agli addetti alla sicurezza e alle forze dell’ordine l’esecuzione delle operazioni di controllo. L’ingresso ai mezzi autorizzati è stato consentito mediante il posizionamento di Truck Gate.

L’azienda di Tavagnacco ha fornito inoltre circa un chilometro di transenne antipanico di produzione propria per delimitare il red carpet, il palco esterno in piazza Colombo e suddividere le aree di accesso al pubblico.

Una vetrina estremamente importante, come conferma l’amministratore delegato Luca Tosolini, che si è dichiarato soddisfatto e orgoglioso. “Sanremo è per noi un traguardo importante e inaspettato. L’ennesima conferma della qualità dei nostri prodotti e della forza di un’azienda in cui, la passione per gli eventi unita all’attenzione per la sicurezza del pubblico, sono da sempre in primo piano”.