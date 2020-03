Eps Italia e Fvg Music Live aderiscono alla campagna #iorestoacasa, lanciata per invitare la gente a rispettare le indicazioni stabilite nell'ultimo decreto ministeriale che estende la 'zona rossa' a tutto il territorio italiano a causa dell'emergenza Coronavirus.

“Le nostre aziende credono nel valore della solidarietà – si legge in una nota firmata dal direttore Luca Tosolini -. Ci siamo lasciati a malincuore ma con la certezza di fare la scelta giusta per tutti noi e per il nostro Paese. Un sacrificio che siamo certi porterà a dei benefici.

In questo momento dipendiamo l’uno dall’altro, è una sensazione nuova a cui non siamo per niente abituati. Eppure crediamo che diventare responsabili della vita e della salute di una comunità sia l’unico modo per sconfiggere questo sconosciuto e subdolo nemico. Torneremo alle nostre vite e al nostro lavoro più forti, consapevoli e speriamo finalmente più uniti. Riprenderanno la vita sociale, gli eventi e i concerti. Ora però pensiamo a noi, vogliamoci bene, restiamo a casa”.