Erbe aromatiche contro la sclerosi multipla

In tempi di pandemia anche l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla deve puntare su strade alternative per continuare a finanziare i progetti e le attività a sostegno delle persone con SM. Per questo venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno la Sezione di Udine sarà impegnata nell’iniziativa “Le Erbe Aromatiche di AISM”, offrendo la possibilità a soci e simpatizzanti di ricevere a casa in tutta sicurezza, a fronte di una donazione di 10 euro, una borsetta con vasetti di salvia e timo al limone. Grazie al passaparola le piante a disposizione (oltre 1.100 confezioni) sono già state tutte prenotate, ma gli organizzatori ricordano che è sempre possibile effettuare una donazione libera con bonifico al conto corrente postale IBAN IT30Z0760112300000010295335.

Sabato 20 dalle 9 alle 18.30 in Piazza San Giacomo a Udine sarà presente un Punto di Solidarietà con un banchetto per la raccolta fondi che andranno a sostegno delle attività della Sezione AISM di Udine. La segreteria rimane aperta telematicamente per informazioni e qualsiasi esigenza legata all’emergenza sanitaria Covid 19 (tel. 0432/509233, e-mail aismudine@aism.it).



“Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal Coronavirus – spiegano dalla Sezione di Udine – perché, a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautele. Dobbiamo garantire, pur nella difficoltà del momento, tutti quei servizi che aiutano ad avere una migliore qualità di vita. La Sezione sta continuando a offrire assistenza per il ritiro e consegna dei farmaci, trasporto con unità mobile attrezzata, supporto psicologico, attività di informazione e orientamento”.Cos’è la SM. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi più malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 126 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca.Chi è Aism. L’Aism, insieme alla sua Fondazione (Fism) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.