Eredità più facile con meno burocrazia

In caso di perdita di una persona cara ci si trova di fronte al dolore. Ma non solo. Ci sono infatti molte incombenze burocratiche che devono essere assolte per ‘mettere le cose a posto’ riguardo le proprietà, i beni e gli averi, la situazione patrimoniale della persona defunta. Per molti si tratta di una vera e propria sofferenza, che aggrava il carico emotivo già molto pesante. Dallo scorso mese di luglio, però, l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una modalità di adempimento che può aiutare gli eredi.



Tra i documenti da presentare, la dichiarazione di successione è l’adempimento fiscale previsto per il calcolo e il versamento delle imposte dovute dagli eredi sull’asse ereditario della persona deceduta, per la voltura catastale a favore degli eredi dei beni immobili intestati al deceduto e per l’intestazione e lo svincolo a favore degli eredi delle somme costituenti l’attivo finanziario del deceduto. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.



Per facilitare le procedure, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online la modalità della ‘dichiarazione di successione precompilata’, che contiene già dati e informazioni in possesso dell’Agenzia. Grazie alla raccolta delle informazioni organizzata per argomenti e non più per quadri, si ottiene una compilazione più organica e sequenziale. Le informazioni vengono riposizionate in via automatica nelle relative parti di cui si compone il modello dichiarativo, inoltre il cittadino viene guidato sui diversi passi da compiere per completare il percorso dichiarativo.Al contribuente viene fornito il servizio di caricamento nel modello dichiarativo dei dati anagrafici, dei contratti, dei terreni e fabbricati e dei pagamenti già effettuati con la presentazione di una precedente dichiarazione di successione telematica. Tra i vantaggi di questa modalità di compilazione c’è sicuramente ‘l’alleggerimento’ del carico di lavoro dell’erede, che deve limitarsi a controllare la correttezza delle informazioni e a modificarle in caso di errore. Inoltre, in fase di compilazione e quindi con la presentazione della dichiarazione di successione telematica è possibile richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico, necessaria, ad esempio, per ottenere lo sblocco dei conti. Infine, direttamente sul Web, in una specifica area dedicata, è possibile ottenere informazioni sullo stato di elaborazione delle ricevute telematiche, in base a ogni fase del processo di lavorazione della dichiarazione, dalla sua trasmissione fino ad arrivare agli esiti delle volture automatiche, qualora richieste. Inoltre, nella stessa area è possibile prelevare la copia semplice e l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (se richiesta in dichiarazione).