Erika Rebbelato è Miss Sport Friuli Venezia Giulia

Erika Rebbelato di Camino al Tagliamento ha conquistato ieri sera a Lignano Sabbiadoro il titolo regionale di Miss Sport Friuli Venezia Giulia che le consente l’accesso alle prefinali nazionali dell’ottantaduesima edizione di Miss Italia.

Erika, vent’anni, studentessa in scienze e tecniche del turismo culturale, ha detto di aver partecipato a Miss Italia in quanto la ritiene non solo una fantastica opportunità e un trampolino di lancio ma, soprattutto, una bellissima esperienza. La finale, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti è stata ospitata dalla Beach Arena a Lignano Sabbiadoro, nel contesto della ventesima edizione di “Lignano in…Moda”, organizzata dall’agenzia modashow.it (esclusivista di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia) con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro.

La prossima finale regionale è in programma domenica 15 agosto alle 21 a Claut in piazza San Giorgio dove si eleggerà Miss Miluna Friuli Venezia Giulia.

