Ermacora e Fortunato, da Aquileia un appello per la pace

"Stasera abbiamo avuto modo di ascoltare, tramite le parole del cardinale Giuseppe Betori, il pensiero di un gigante della politica come Giorgio La Pira, definito il sindaco Santo. Personaggio che in una serie di scritti e convegni ha sempre predicato la ricerca della pace. Guerra che non è giustificabile né in caso di aggressione né in caso di difesa, perché si tratta sempre e comunque di una sconfitta all'umanità. Conflitti in cui vengono utilizzate armi sempre più potenti e che non si combattono più in trincea, ma nelle città. Proprio per questo l'unico scopo comune per cui dobbiamo lottare quotidianamente è quello del mantenimento della pace fra popoli".

Queste le parole del presidente del Consiglio regionale del Fvg, Piero Mauro Zanin, a conclusione della lectio magistralis tenuta dal cardinale Betori sul tema "Giorgio La Pira e la pace: pensiero e azione".

Argomento, quello delle città bombardate, rafforzato anche dall'intervento di La Pira - come illustrato da Betori durante la sua relazione - che nel 1954, in occasione di un convegno della Croce Rossa Internazionale tenutosi a Ginevra, spiegò che "le città hanno una vita propria: hanno una loro anima e un loro destino, non sono solo cumuli occasionali di pietre bensì misteriose abitazioni di uomini, in un certo modo abitazioni di Dio. Nonostante questo, per La Pira, tutto questo può essere radicalmente eliminato dalla faccia della terra, sradicato da poche bombe all'idrogeno che possono ridurre il pianeta in un deserto".

Un grido d'allarme estremamente attuale se si pensa alle città ucraine con La Pira che già al tempo suggeriva come unica via per il raggiungimento della pace tra popoli quello di abbattere muri e di costruire, al loro posto, ponti: "Solo quando ci sarà giustizia nel mondo - ha concluso Betori - le armi diventeranno un modo inutile per dividere i popoli".