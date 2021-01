Eroe non per caso

“Non avrei mai immaginato di rivivere le situazioni della scorsa primavera. Invece la seconda ondata della pandemia ci ha travolto in maniera persino più violenta della prima, trovandoci stanchi e logorati. Adesso resistiamo a forza di adrenalina, ma non so davvero quanto reggeremo. Ho fiducia nel vaccino, che spero porti a ridimensionare il problema Covid”.

A parlare così, accorata e appassionata, è Francesca Leschiutta, infermiera coordinatrice del reparto Covid della Casa di riposo di San Vito al Tagliamento. È stata lei a scegliere, durante la prima ondata, di rimanere a vivere nella struttura in cui lavora per proteggere gli anziani ospiti dal rischio di contagio, come altri suoi colleghi.

Come è cambiata la sua vita da febbraio a oggi? “I primi mesi sono stati incredibilmente impegnativi, ma tutto sommato sereni. La scelta di rimanere all’interno della casa di riposo mi ha permesso di stare tranquilla e di dare il massimo durante l’emergenza”.

Quella difficile decisione è stata poi all’origine del conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana da parte del Presidente Mattarella, a lei e agli altri ‘eroi dell’emergenza’. Cosa ha significato? “È stata un’emozione fortissima, mi sono anche commossa. In quel momento mi sentivo in compagnia di tutti i colleghi che lavorano con me. Il presidente Sergio Mattarella mi ha ringraziato per il lavoro svolto e io l’ho pregato di non dimenticarsi di noi operatori sanitari delle Case di riposo una volta terminata l’emergenza”.

Qual è stato il momento più difficile? “Ogni volta che vedo una persona che muore da sola sono straziata. Io cerco di restare accanto ai pazienti terminali, in modo che non siano soli, ma quando mi trovo nel reparto Covid mi è impossibile. E succede che qualcuno muoia senza nessun altro accanto. È un dispiacere immenso per me, non riesco ad abituarmici”. Com’è una sua giornata-tipo? “Comincio con i tamponi di tutto il personale. Poi mi cambio e mi occupo dei turni. A volte è complicato, come in questi giorni, perché abbiamo più di un caso positivo e il personale è ridotto. Mi cambio nuovamente indossando tutona, visiera, guanti, mascherina e salgo nel reparto Covid per dare una mano ai colleghi per qualche ora. Mi alterno tra i reparti, a sceonda delle necessità. Purtroppo il lavoro è molto e tutti devono essere operativi. Non esco mai dalla struttura prima delle otto di sera”.

Cosa ha provato all’approssimarsi della seconda ondata? “Non mi sarei mai immaginata di ricadere nella situazione di primavera. Anzi, adesso è ancora peggio, perché noi sanitari siamo stanchi fisicamente, mentre l’egoismo e la superficialità che vedo fuori mi atterrisce”.

Cosa si sarebbe dotuto fare meglio per gestire la pandemia? “Potenziare la sanità. È in questo settore che bisogna investire in risorse e in formazione del personale. E le case di riposo sono considerate l’ultima ruota del carro”.

Come immagina i prossimi mesi? “Sto attendendo con ansia il famoso vaccino. Mi auguro che la campagna preventiva prosegua senza intoppi. Ne abbiamo tutti un bisogno disperato”.