Esercitazione di Protezione Civile a Fiume Veneto

Si è tenuta questa mattina un'esercitazione del gruppo comunale di Protezione civile di Fiume Veneto, con lo svolgimento di attività di addestramento, necessarie a mantenere l'allenamento del gruppo e a rinsaldare gli automatismi.

La prima esercitazione si è focalizzata sull'utilizzo delle idrovore in località Fiume Piccolo mentre, nei boschi di Marzinis, si è svolta una simulazione per la ricerca e il recupero di una persona dispersa. Preziosa, in questa occasione, la collaborazione del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, presente anche con l'unità cinofila: dopo un briefing iniziale, durante il quale sono state impartite le istruzioni, la squadra di volontari è stata impegnata nell'esercitazione pratica vera e propria di perlustrazione del territorio.

“Una giornata importante – dichiara l’assessore Michele Cieol che ha presenziato alle esercitazioni, per l’ampia partecipazione dei nostri trentotto volontari presenti, perché la preparazione, le prove, le simulazioni sono essenziali per farsi trovare pronti al momento del bisogno. La Protezione Civile di Fiume Veneto da sempre è mossa dal giusto spirito, quello del volontariato dei fatti concreti e non delle parole ed è per questo che siamo tra i gruppi più numerosi in Regione. Un ringraziamento particolare – conclude Cieol - al Gruppo Ricreativo Sportivo Primo Maggio che, anche in questa occasione, non si é sottratto dal fornire il proprio sostegno per gli aspetti logistici a supporto della nostra Protezione civile".