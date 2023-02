Esercitazione di Protezione civile a Fiume Veneto

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il programma di un’esercitazione del gruppo di Protezione civile, che si terrà l'1 e il 4 marzo.

L’attività rientra nelle finalità che l’Amministrazione comunale promuove e organizza per la formazione e l'addestramento dei volontati, al fine di consentire alla squadra di Protezione Civile di migliorare l’efficacia nella gestione degli interventi e delle risorse umane, consolidando la capacità organizzativa e operativa, specialmente in casi di effettiva emergenza.

L'intervento oggetto dell’esercitazione consiste nel taglio e rimozione di piante e tronchi caduti nell’alveo e di piante con precaria stabilità lungo il fiume “Fiume”, nel tratto ricadente in frazione Pescincanna, zona di via Petrarca, a valle dell’area festeggiamenti della frazione di Pescincanna e a Fiume Veneto, nella zona denominata “Sacconi”.

“La Protezione civile di Fiume Veneto – dichiara il Sindaco Jessica Canton - è tra i più numerosi della Regione e in questi anni ha dato dimostrazione di tempestività ed efficienza, non solo nei momenti di emergenza. Le esercitazioni, la formazione e l’addestramento sono di fondamentale importanza per lo svolgimento per mantenere l'allenamento del gruppo e a rinsaldare gli automatismi. I nostri volontari vanno ringraziati calorosamente per la loro disponibilità a servizio della nostra comunità".