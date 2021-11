Esercitazione Nazionale per oltre 200 Vigili del Fuoco del Fvg

È terminata venerdì 12 novembre la quarta settimana della “Terza Esercitazione Nazionale di Colonna Mobile” che dallo scorso martedì ha impegnato più di 200 Vigili del fuoco in sette differenti scenari emergenziali sul territorio della regione.



L’esercitazione di questa settimana è partita con la simulazione di un evento sismico nella provincia di Trieste con conseguente allertamento della Sala Operativa del CON (Centro Operativo Nazionale) e di quelle delle Direzioni Regionali e dei comandi Vigili del fuoco dell’intero territorio nazionale. Questo scenario, importantissimo per testare il sistema di allertamento, individuazione e gestione dei vari moduli di colonna mobile, ha impegnato in particolare la sala operativa del comando di Trieste e della Direzione Regionale dove hanno operato anche alcune unità Vigili del fuoco giunte in supporto dall’Emilia Romagna.



Gli altri scenari previsti dall’esercitazione hanno comportato delle manovre sul campo in diverse località del territorio regionale: aè stata simulata la, ricerca per la quale è stato utilizzato il furgone UCL (Unità Comando Locale) dal quale sono state coordinate le operazioni di tutte le squadre impegnate nella ricerca; agli scenari esercitativi sono stati ben tre: nel primo si è provveduto a(Modulo di Supporto Logistico), nel secondo si è lavorato utilizzandomentre il terzo prevedeva di contrastare il cosiddettolungo il corso del fiume Meduna a Cordenons;ha ospitato due scenari: unoper migliorare la conoscenza dei Vigili del fuoco sui danni strutturali da terremoto mentre il secondo scenario udinese si è sviluppato apresso un’azienda che distribuiscee hanno simulato la messa in sicurezza di un serbatoio contenente proprio quel tipo di gas.Nei vari scenari sono stati impegnati Vigili del fuoco con varie qualifiche operative e abilità tecniche: TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAF (Speleo Alpino Fluviali), SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), TLC (Telecomunicazioni), Sommozzatori, Soccorritori Acquatici di Superficie, Cinofili, NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), Autisti, Addetti alle sale operative; a questi si sono aggiunti anche volontari della Protezione Civile Regionale nonché della Croce Rossa Italiana.che oltre ad aver testato i sistemi di risposta ad una macro emergenza ha dato l’opportunità al personale dei diversi comandi Vigili del fuoco della regione di eseguire i suddetti addestramenti in maniera congiunta simulando condizioni simili a quelle dei reali interventi di soccorso che quotidianamente impegnano il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.