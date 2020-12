Quali sono le possibilità, i rischi e le opportunità che la rete offre per la moderna comunicazione? Se ne è discusso mercoledì 25 novembre nel corso di un seminario online “Esperienze connesse: comunicazione, reputazione, relazioni”, ora pubblicato on line sul canale YouTube dell'ateneo, organizzato dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (Dill) dell'Università di Udine in collaborazione con UniFERPI Gorizia. Attraverso un confronto fra diverse esperienze di autorevoli ospiti, l’appuntamento offre un’occasione per fare il punto, attraverso l’osservazione e l’analisi, sull’ecosistema digitale in cui gran parte delle nostre vite è immersa, per lo più, in maniera inconsapevole.



Il seminario è organizzato Dill nell’ambito delle attività dell'insegnamento di Comunicazione mobile e dei nuovi media del corso di laurea magistrale in Comunicazione per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine a Gorizia. Per gli studenti dei corsi di laura triennale in Relazioni Pubbliche e magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, il seminario ha valore di 0,25 cfu.



Ha portato i saluti Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laura triennale in Relazioni Pubbliche e magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Ateneo friulano. I lavori sono stati introdotti da Mario Morcellini (Università la Sapienza di Roma), che ha parlato del Ruolo della comunicazione nell’attuale contesto sociale e digitale, sfide e responsabilità. Nicoletta Vittadini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Centro di Ricerca sui Media e la Comunicazione - Osscom) che ha trattato i Social media: da strumento tecnologico di comunicazione a oggetto e soggetto culturale quotidiano.Spazio poi agli interventi di Daniele Chieffi, già direttore della Comunicazione e PR del Dipartimento per l’Innovazione e la Digitalizzazione della Presidenza del Consiglio, e Massimiliano Moschin (Istituto Salesiano universitario di Venezia – Iusve e Università di Udine) che ha illustrato Piattaforme digitali, tracciamento, advertising e culture connesse. Chiusura e conclusioni affidate a Nicola Strizzolo (Università di Udine), membro del comitato scientifico di Agendadigitale.eu.I relatoriMario Morcellini è stato fondatore del corso di laurea in scienze della comunicazione in Italia assieme a Gianfranco Bettetini, Umberto Eco e Alberto Abruzzese. Già direttore del Coris – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma, è professore ordinario in Sociologia dei processi culturali e comunicativi. È stato consulente per il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Cnr e la Federazione nazionale della stampa - Fnsi. È commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).Nicoletta Vittadini è professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna sociologia della comunicazione e dei media digitali e comunicazione e marketing digitale. Dirige il Master in Digital Communications Specialist ed è vicedirettrice del Master in Giornalismo. Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo e il Centro di Ricerca sui Media e la Comunicazione OssCom.Daniele Chieffi, giornalista, con una carriera a il Mattino e Repubblica, ex direttore delle relazioni con i media online del Gruppo UniCredit, già Direttore della Comunicazione e PR del Dipartimento per l’Innovazione e la Digitalizzazione della Presidenza del Consiglio, ha fondato e gestito la Factory dell’Agi, è stato a capo dell’ufficio stampa Web, il social media management e il reputation monitoring di Eni. Insegna presso l’Università Cattolica di Milano, lo Iusve, il Cuoa di Vicenza e la Business School del Sole 24 Ore.Massimiliano Moschin è docente a contratto presso lo Iusve e l’Università di Udine, formatore in ambito digital marketing e advertising per Cna Ecipa ed enti di formazione. È stato responsabile marketing di una startup innovativa di Area Science Park specializzata in loyalty marketing per il settore retail collaborando con Confcommercio. Collabora e ha collaborato con alcune agenzie di comunicazione e web agency del Nord Est su progetti di branding e marketing digitale. Svolge attività di ricerca su reti sociali online e comunità di marca digitali.