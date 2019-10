Essere 3.0, a Pordenone un corso per cittadini digitali

Nasce a Pordenone il progetto di divulgazione informatica Essere 3.0: una fitta serie di brevi incontri formativi e consulenze personalizzate, tutto totalmente gratuito, per imparare a usare gli strumenti informatici per svolgere le pratiche di tutti i giorni, dai servizi bancari online all’Inps. Destinatari sono coloro che non hanno alcuna conoscenza digitale o hanno una infarinatura e vogliono approfondire determinati argomenti.

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio universitario in collaborazione con il Comune che l’ha finanziata con 37 mila euro, attingendo dai fondi europei Pisus per la digitalizzazione. Gli insegnanti dei cittadini saranno gli studenti universitari del corso universitario Social digital innovation della docente Antonella Varesano, coordinatrice di Essere 3.0.

INCONTRI E CONSULENZE DIGITALI

Le attività si tengono dall’11 novembre al 13 dicembre a palazzo Badini in piazza Cavour, nelle aule messe a disposizione dalla Mediateca di Cinemazero, e all’università di via Prasecco. "Il catalogo formativo è diviso in due – spiega Varesano - il primo consiste in lezioni d’aula di circa 50 minuti per gruppi di massimo 20 persone che hanno già competenze informatiche e vogliono svilupparle. Gli argomenti riguardano le fake news, i programmi di base come Word ed Excel, la creazione di un sito web, l’uso dei servizi Google. Il secondo catalogo offre incontri singoli di 30 minuti per chi non ha alcuna conoscenza, ma deve comunque svolgere azioni online quotidiane come i documenti per l’Inps e l’home banking. Gli studenti saranno a disposizione per 40 ore settimanali, 20 per catalogo, garantendo circa un centinaio di sessioni formative. Il sindaco Ciriani – ha concluso Varesano – ha subito compreso l’importanza di questo progetto per la popolazione, appoggiandolo concretamente".

Per il sindaco "gli elementi importanti del progetto sono diversi: gli studenti che diventano docenti e si rapportano con i cittadini, specie anziani, ma non solo; l’università che si apre alla città e mette a disposizione le sue competenze; l’uso intelligente dei finanziamenti europei e infine la diffusione di conoscenze fondamentali che permettono di essere al passo con i tempi". Ciriani ha anche anticipato che dopo questa prima fase il progetto proseguirà negli anni successivi.

Secondo il direttore del consorzio universitario, Andrea Zanni, "questa iniziativa è coerente con l’idea di un polo universitario insediato in città, che dà agli studenti la possibilità di un filo diretto con la popolazione".

INFO E PRENOTAZIONI

La partecipazione, come detto, è totalmente gratuita. Per prenotare si può chiamare da lunedì lo 0434 169 7294 (dalle 16 alle 18), scrivere a prenotazioni@esseretrepuntozero.it, consultare il sito esseretrepuntozero.it e la pagina facebook.com/esseretrepuntozero. Gli studenti saranno disponibili anche di persona per illustrare il progetto dal 4 al 10 novembre al chiosco informativo allestito in piazza Cavour e in un corner informativo al Consorzio universitario.