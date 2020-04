Essere giovani ai tempi del Covid, filo diretto a San Vito al Tagliamento

L’Officina dei Bozzoli ha messo in campo da settimane, fin dall’avvio del coprifuoco deciso dal Governo e dalla Regione, una serie di azioni “online” per non perdere il contatto con le reti consolidate. A partire dal versante dei giovani cercando di rendere vivi e ancora più attivi i propri profili Instagram e Facebook. L’obiettivo? Fare compagnia ai followers con quiz, dirette e challenge.



Ma chi sono i followers? Sono ragazze e ragazzi del territorio che grazie ai social vengono seguiti con costanza dal personale dell’Officina dei Bozzoli, mantenendo un canale virtuale di comunicazione e soprattutto di ascolto. Gli educatori del servizio raccontano come stanno andando le cose. “Un esempio del lavoro che si sta facendo? Prendiamo una risposta ad un quiz: diventa un buon pretesto per iniziare una chiacchierata, anzi una chattata. Quello che ci stupisce, però, ancora una volta, è che mentre gli adulti si mettono a studiare tecniche di socializzazione nell’era delle tecnologie, i giovani ci scrivono che in fondo vedersi di tanto in tanto non era poi così male. Insomma, traspare una esigenza di incontrare di nuovo “i fratelli maggiori”, dietro quei semplici “Mi manca il Bozzoli” o “Voglio tornare all'Officina dello sport”.



Officina che si rapportava normalmente anche con il versante dei genitori, delle associazioni, degli enti, ma in considerazione dell’impossibilità di realizzare le consuete attività, a partire dal ciclo di incontri “Sono un ragazzo fortunato”, si è deciso di attivare la Newsletter del Patto Educativo Territoriale, a cadenza settimanale, che contiene indicazioni concrete su come rendere questo periodo un’occasione educativa per la famiglia. Riporta anche spunti interessanti “ripescati” dai precedenti ospiti della rassegna sopra citata, a partire dalla dottoressa Stefania Andreoli e dal dottore Alberto Pellai. Ci sono poi spunti locali, come ad esempio quello offerto in questi giorni dal Dirigente dell’istituto comprensivo “Margherita Hack”, il quale ha comunicato come anche la scuola parteciperà a questa iniziativa con docenti dei vari ordini che apporteranno il proprio contributo alla Newsletter. Quest’ultima è scaricabile dal sito comunale, oppure si può richiedere l’iscrizione diretta, via mail (scrivendo a: pattoeducativoterritoriale@gmail.com).Dall’Officina dei Bozzoli, “un luogo dove convergono i colori di un caleidoscopio di servizi per cittadini, con particolare attenzione ai giovani del Comune di San Vito al Tagliamento”, lo staff delle Politiche Giovanili riporta un pensiero importante da condividere: “Uno dei compiti dell’educatore è avere la grande capacità di cambiare spesso e volentieri il linguaggio o, meglio, impararne molti e il più velocemente possibile. Musiche e testi lontani anni luce da ciò che consideriamo “ascoltabile”, film dalla dubbia sceneggiatura, influencer che parlano per ore di cosa poi in realtà neanche lo si capisce molto bene, tecniche di kill in fortnite, skills su Fifa per rimanere un pro-gamer”.“Insomma, siamo obbligati ad imparare nuovi linguaggi, sintonizzarci su ciò che circonda quotidianamente i nostri ragazzi - proseguono dal Bozzoli -; gli stessi che in questo periodo, a dir poco assurdo e bizzarro, ci stanno insegnando, ancora una volta, un nuovo linguaggio: quello dei social.E mentre noi adulti passiamo ore per impostare una storia di Instagram, loro producono una quantità infinita di materiale online per rimanere vicini, ma a distanza, ai loro amici. Basta poco per accorgersi che ci stanno insegnando qualcosa di prezioso, un canale di contatto che per loro è normale, quotidiano, uno strumento che in questo periodo però diventa importantissimo.Ci siamo tutti resi conto che dovranno cambiare molte cose in futuro: nei modi di pensare la scuola, il lavoro, la vita di tutti i giorni, ma pensiamo che chi avrà a che fare con i ragazzi avrà un percorso arricchito da una potenza e una forza di volontà tali da rendere la camminata un pochino più leggera”.“Fin dall'inizio del mese di marzo - afferma l’assessore alle Politiche giovanili, Carlo Candido - ci siamo attivati per non perdere la rete di relazione portate avanti dalle Politiche giovanili e i nostri utenti. Con i ragazzi abbiamo provato, ottenendo una buona risposta, a portare sul web, principalmente attraverso i social, le proposte all'Officina dei Bozzoli. Gli educatori hanno così potuto continuare ad essere riferimento per i giovani, seppur con modalità differenti.Con gli adulti abbiamo provato a dare un ulteriore senso all’alleanza sancita con la sottoscrizione del Patto educativo. Con una newsletter settimanale abbiamo condiviso informazioni, idee e strumenti utili a portare avanti la sfida educativa in questi momenti complicati in cui l’operatività di alcune agenzie (scuola, associazioni, parrocchie) veniva sospesa mentre altre come la famiglia, era chiamata quanto meno a una sua riorganizzazione”.Dunque l'Officina dei Bozzoli è riuscita a mettere insieme e proporre delle alternative, nate nel territorio, con l’idea che tutto ciò sia uno stimolo per più generazioni.