Estate a Monfalcone tra cinema, incontri e arte

Gli appuntamenti di “Monfalcone Estate” proseguono martedì 27 luglio, alle 21.00, in piazza Falcone Borsellino, con la rassegna cinematografica curata da Laura Blasich e Katia Bonaventura. In programma, il film d’animazione “Ratatouille” di Brad Bird (Stati Uniti, 2007), anticipato dall’incontro con Fabio Babich e Massimo Racozzi su animazione, fumetto e illustrazione (in caso di maltempo sarà spostato a mercoledì 28).



Fabio Babich, classe 1985, è nato a Trieste, dove si diploma all'Istituto d'arte. Lavora come fumettista alla testata "Dragonero" della Sergio Bonelli Editore e ha alle spalle collaborazioni con svariate case editrici italiane. Ha maturato esperienze anche nel campo dell'animazione tradizionale e nel visual.



Massimo Raccozzi, monfalconese, classe 1984, illustratore professionista, tende a portare il disegno e il cortometraggio animato anche nelle sue realizzazioni da videomdker e visual artist-scenografo visivo.



Vincitore dell'Oscar, del Golden Globe e del Bafta come miglior lungometraggio di animazione, è un film di Brad Bird e Jan Pinkava prodotto dalla Disney Pixar. Narra la storia del topolino Rémy che, ispirato dalla lettura di "Chiunque può cucinare" del famosissimo chef francese Auguste Gusteau e aiutato da un'eccezionale predisposizione naturale, desidera ardentemente diventare cuoco. Grazie a una serie di rocambolesche avventure e all'incontro con il giovane, dinoccolato ed imbranato cameriere Alfredo Linguini, riuscirà a mettere a frutto le sue potenzialità, ma numerosi saranno gli ostacoli per superare i pregiudizi della società degli umani e della sua stessa famiglia. Realizzato in CGI, animazione digitale in cui la Pixar è pioniera (è la casa di produzione del primo lungometraggio in CGI Toy Story), Ratatouille ha sorpreso anche dal punto di vista tecnico.Mercoledì 28 luglio, alle 10.30, consueto appuntamento in piazzetta Unità d’Italia con le Letture ad alta voce e canzoni per bambini dai 3 anni in su e le loro famiglie, a cura della Biblioteca di Monfalcone e dei Lettori in cantiere.La rassegna “Aspettando GEOgrafie” propone mercoledì 28 luglio, alle 21.00, in piazzetta Unità d’Italia, la presentazione libraria a cura dell’Associazione ambientalista “Eugenio Rosmann” di Monfalcone di “Noi siamo eroi” di Sara Segantin (Fabbri Editore).Non siamo eroi, terzo libro della ventitreenne Sara Segantin, ha per protagonista Alice, 19 anni, cresciuta in un paesino di montagna, immersa nella natura. Ma cosa succede quando la natura si scatena in modo imprevedibile e inatteso? Per Alice è un terremoto che la spinge a rimettere in discussione tutto il suo mondo, anche se stessa.Tornata all’università, si scontra con le proprie insicurezze, ma allo stesso tempo scopre in sé una passione ancora sconosciuta – quella per l’ambiente e per l’impegno civile – e si lascia sorprendere dall’amicizia vera, e dall’amore.Ci sono diversi punti di contatti tra Alice, la protagonista del romanzo, e la giovane autrice che le ha dato vita: anche Sara Segantin è infatti cresciuta in un piccolo comune montano (a Cavalese, nella magnifica Val di Fiemme) e soprattutto condivide con Alice lo spirito battagliero a favore della causa ambientale. Sara è attivista di Fridays for Future, e nel suo romanzo riesce a coniugare l’importanza delle tematiche ecologiste con uno spiccato senso per lo storytelling.È stata ospite della trasmissione di Rai3 “Quante storie”, per testimoniare l’impegno delle ultime generazioni per una nuova coscienza ambientale.L’Associazione Ambientalista “Eugenio Rosmann” di Monfalcone si occupa prevalentemente di tutela dei sistemi naturali e del paesaggio del nostro territorio e della valorizzazione delle aree protette.Promuove stili di vita sostenibili e segue attentamente le trasformazioni urbanistiche (grandi e piccole opere, piani regolatori), opponendosi al consumo del suolo, privilegiando un approccio il più possibile scientifico. Promuove l’educazione ambientale nelle scuole e verso i giovani in generale.Venerdì 30 e sabato 31 luglio, Monfalcone ospita il Festival Internazionale degli Artisti di Strada FVG a cura della Compagnia del Carro, nella forma di Rassegna di Teatro di strada ospitata in Piazzetta Unità d’Italia e Via Sant’Ambrogio (obbligo della mascherina per accedere all’area riservata agli spettatori). In programma, dalle ore 19.30 alle 23.00, "Le Danse du pied" Monsieur David e Federica Gumina, Giullari del Diavolo- giocoleria e giullarate, Diego Draghi - clown, mago comico, giocoliere, Raul Somarriba - rituale con il fuoco, Banda del Quaiat - body Painting.Novità di questa quarta edizione del Festival, domenica 1 agosto, alle 21.00, in piazza Falcone e Borsellino, va in scena un concert show tratto del celebre musical “Mamma mia”, a cura delle Briciole d’Arte di Cervignano. Gli spettacoli sono tutti gratuiti ma, come da tradizione, sarà richiesta dagli artisti un’offerta libera. Lo spettacolo è a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione presso l'Ufficio IAT di Monfalcone entro le ore 18.00 di sabato 31 luglio, telefonando al nr. 0481 282 352 oppure inviando una mail a turismo@monfalcone.info indicando il vostro nome, cognome e recapito telefonico.Grazie al Comune di Monfalcone, finalmente approda per la prima volta sulla spiaggia di Marina Julia, venerdì 31 luglio, uno degli eventi più attesi dell'estate 2021, “La Cavalchina Estiva di Enzo Zippo”, sfilata mascherata di origini veneziane con gara a premi aperta a tutte le età. La manifestazione, che vanta successi da oltre vent’anni, sarà aperta gratuitamente a tutto il pubblico e sin dalle 17.00 sarà condotta dai noti Dj Enzo Zippo e Master Dee. Dalle 19.30 alle 20.30 saranno aperte le iscrizioni gratuite alla sfilata; alle ore 21.00 l’evento vero e proprio. La giuria, composta da alcune persone note del territorio, premierà la maschera singola, la coppia mascherata e il gruppo mascherato più belli. Premi speciali alla maschera singola e al gruppo mascherato più originali. L’evento sarà trasmesso in diretta anche su www.eventivirtuali.tvSabato 31 luglio, alle 18.00, in Rocca, Tramonto d’estate “Daniele D’Agario Trio” , un trio con una sonorità ricca e profonda, con un’ampia tavolozza di colori, un repertorio che spazia dalle proprie composizioni alle canzoni di Fats Waller alle rare e poco eseguite composizioni di Duke Ellington per arrivare alle sonorità contemporanee della libera improvvisazione. Trio composto da: Daniele D’Agaro - clarinetti, sassofoni, flauti Luigi Vitale - marimba, vibrafono, balafon, percussioni Mattia Magatelli – contrabbasso.Domenica 1 agosto, sempre alle 18.00, Tramonto d’estate etnico moderno, MoDern eTHno TrIo: Simone D’Eusanio (violino), Tullio Zorzet (violoncello), Roberto Daris (fisarmonica). Musiche di Stravinskij e Piazzolla.Prosegue infine il Marina Julia Beach & Volley, con il torneo Open Misto 6vs6 (senza limiti d’età ma le squadre devono schierare almeno due giocatrici in campo), dal 29 luglio al 1 agosto, dalle 17.00 alle 21.00, al campo di beach volley, organizzato dall’A.R. Fincantieri Pallavolo nell’ambito delle proprie iniziative ricreative, culturali e sportive, con il contributo del Comune di Monfalcone. Si ricorda inoltre che tutti i giorni, dalle 9.30 alle 11.30, sono proposti dei corsi gratuiti di pallavolo aperti a tutti, con la partecipazione di tecnici tesserati e qualificati FIPAV. Iscrizioni e info: info@arfincantieri.it