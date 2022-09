Estate a Pordenone, oltre centomila presenze in città

La rassegna Estate a Pordenone promossa dal Comune con le associazioni ha registrato circa 100 mila presenze in città. Lo comunica l’assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi, Alberto Parigi.

I numeri sono stati registrati dall’ufficio Cultura del Comune stesso, sommando il pubblico delle varie iniziative che hanno composto l’Estate, tra concerti, teatro, cinema, cultura, tempo libero e manifestazioni sportive.

"Siamo soddisfatti – commenta Parigi –, gli sforzi economici e organizzativi del Comune sono stati ripagati da un grande afflusso di gente anche da fuori, che ha riempito la città, dando a tutti la possibilità di ritrovarsi nelle nostre piazze e parchi dopo il periodo nero delle restrizioni e fornendo anche ossigeno all’economia locale. La rassegna estiva ha ora idealmente ceduto il testimone a Pordenonelegge e possiamo dire che, tutti assieme, stiamo raggiungendo l’obiettivo di rendere Pordenone una città sempre più attrattiva grazie alla leva della sua vivacità culturale e artistica".

Tra le manifestazioni estive che hanno richiamato più pubblico ci sono le due rassegne musicali svoltesi al parco San Valentino con i grandi nomi nazionali e internazionali della musica, e cioè il consolidato Blues Festival e il nuovo Pordenone Live. Assieme hanno raccolto quasi 20 mila

persone.

Ma, al di là dei grandi eventi, al computo finale degli spettatori hanno contribuito anche gli altri spettacoli e concerti nelle piazze e nei parchi. Ha per esempio funzionato molto bene la nuova formula del cinema all’aperto a ingresso gratuito nella nuova location di largo San Giorgio: circa 9.000 presenze, a cui vanno aggiunte le 1.000 dell’arena di via Bertossi. Ben 6.000 mila le persone che hanno assistito agli spettacoli di piazza XX Settembre, e altre 2000 sia in piazzetta Pescheria che in piazza della Motta.

E poi tutta la miriade di altri appuntamenti che hanno costellato l’estate pordenonese, dagli appuntamenti in biblioteca ai quartieri. "Al di là dei numeri – osserva ancora Parigi – si è registrato un’atmosfera positiva, serena, ed è questo forse l’elemento più significativo in un frangente storico così difficile".

Le proposte culturali del Comune proseguono anche durante queste giornate di Pordenonlegge, in particolare con le mostre nei musei comunali a ingresso gratuito e orario prolungato: la pittura di Angelo Giannelli a palazzo Ricchieri, le fotografie “scomposte” di Maurizio Galimberti in galleria

Bertoia, le meraviglie del museo di scienze naturali e il fascino del museo archeologico di Torre. Tra le proposte a pagamento ci sono le grandi esposizioni del Paff: le tavole di Guarnido e le opere di Tony Wolf, uno dei fumettisti più amati dai bambini di tutto il mondo.