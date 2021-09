Estate agli sgoccioli, piogge e temporali in arrivo sul Fvg

L'estate sta finendo e l'autunno bussa alla porta. Tra qualche giorno, le temperature estive, con massime al di sopra dei 30 gradi come quelle di questi giorni, saranno soltanto un ricordo. Sono, infatti, in arrivo piogge, anche intense, sul Friuli Venezia Giulia, a partire da mercoledì 15 settembre, quando l'anticiclone caldo mercoledì si sposterà sui Balcani, per l'afflusso di correnti occidentali umide in quota. Tra giovedì e venerdì affluirà invece aria molto umida e instabile da sud nei bassi strati.



Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo Arpa Osmer Fvg.



Mercoledì 15 settembre

Cielo variabile, in genere per nubi ad alta quota. Dal pomeriggio-sera possibile qualche locale pioggia, più probabile sui monti. Sulla costa brezza sostenuta dal pomeriggio.



Giovedì 16 settembre



Venerdì 17 settembre

Sabato 18 settembre

Sulla costa cielo variabile, sul resto della regione nuvoloso. Dal pomeriggio probabili rovesci e temporali con piogge in genere abbondanti. Sulla costa soffierà brezza. Nella notte soffierà Scirocco e sarà possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense.Nella notte e fino al mattino probabili rovesci e temporali, specie ad est; possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense. In giornata variabilità con qualche rovescio temporalesco sparso, prima sui monti e poi anche su pianura e costa con venti a regime di brezza. Zero termico a 3500 metri circa.Variabilità con ampie schiarite ma anche con la possibilità di locali piogge e qualche temporale più probabile in montagna; sulla costa soffierà Bora moderata. Zero termico a 3500 metri circa.