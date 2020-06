Estate e centri estivi, un problema di difficile soluzione

In questo momento di grande incertezza sullo svolgimento delle normali attività estive rivolte a bambini e ragazzi, il Movimento di Volontariato Italiano, Mec, Prodigi e Un Progetto con i bambini organizzano una serie di incontri dedicati alla Comunità e territorio per il benessere dei bambini e dei ragazzi nell'estate della Fase Tre. Si tratta di alcuni momenti di riflessione comune e condivisione di esperienze di attivazione della Comunità per l'emergenza educativa.

Un’occasione per riunire le diverse agenzie educative intorno ai temi più urgenti per i ragazzi dei nostri territori: l’uscita dall’isolamento, il recupero della socialità e degli spazi di protagonismo giovanile, con un’attenzione alle situazioni di fragilità. Prove tecniche di un’alleanza educativa che potrà essere determinante anche a settembre per il delicato riavvio delle attività scolastiche.



Questo il calendario degli incontri:

10 GIUGNO ore 17:30

Marco Maggi

Nuove alleanze per uscire dal distanziamento educativo



17 GIUGNO ore 17:30

Gianluca Cantisani - Giulio Cederna

Scuole aperte partecipate, opportunità per la didattica e per la comunità



24 GIUGNO ore 17:30

Marco Maggi

Per non fare parti uguali tra disuguali: come pensare un’estate per tutti